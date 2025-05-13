Поляки припинили блокування пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ після рішення суду

У Польщі суд ухвалив рішення, яким заборонив акцію протесту перевізників з блокуванням пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ на державному кордоні з Україною.

У Державній прикордонній службі підтвердили, що поляки завершили блокування КПП Ягодин – Дорогуськ. Рух вантажівок через Дорогуськ відновлено після рішення польського суду.

Заборона на блокування КПП на кордоні з Україною

Нещодавно глава Дорогуська заборонив перевізникам блокувати кордон. Проте окружний суд в Любліні дозволив проведення зібрання, що було оскаржене главою Дорогуська.

Зараз дивляться

Як повідомляється, справу розглянули під час закритого засідання Апеляційного суду в Любліні.

Речниця суду Магдалена Кучинська стверджує, що змінено оскаржуване рішення, фактично підтвердивши рішення мера Дорогуська про заборону акції від 8 травня 2025 року.

За її словами, суд повністю погодився з обґрунтуванням, яке виклав глава Дорогуська у первинному рішенні.

Наголошується, що рішення Апеляційного суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Це свідчить про те, що організатори протестів мають припинити їх.

Нещодавно польські перевізники почали блокаду КПП Ягодин – Дорогуськ на кордоні з Україною з 16:00 12 травня. Вони заявили, що пропускатимуть один вантажний автомобіль на годину на в’їзд та один – на виїзд.

У Держприкордонслужбі України заявили, що польські учасники акції, які перешкоджали руху вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску Дорогуськ.

Цю інформацію ДПСУ повідомили представники прикордонної варти Республіки Польща. Ці дії протестувальники припинили о 22:30 за київським часом.

– На цей час оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі за напрямком пункту пропуску Ягодин – Догогуськ відновлено у звичайному режимі, – зазначають у Держприкордонслужбі.

Джерело: RMF24, ДПСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.