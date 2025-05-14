Взрыв на складе вблизи Киржача: РФ потеряла более 100 тыс. тонн боеприпасов

Взрыв на российском складе боеприпасов возле города Киржач во Владимирской области, произошедший 22 апреля, вероятно, стал самой большой потерей боеприпасов для России, которая возникла из-за ее же собственных действий.

Об этом говорится в анализе разведчиков Великобритании от 14 мая.

РФ потеряла большое количество боеприпасов из-за собственной халатности

22 апреля на складе боеприпасов 51 управления ракетно-артиллерийского вооружения России, расположенном недалеко от города Киржач во Владимирской области, произошел сильный взрыв, который вызвал масштабную детонацию.

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На этом складе, по данным украинского Центра противодействия дезинформации, было более 100 тыс. тонн различных боеприпасов. Среди них — баллистические, зенитные и авиационные ракеты, а также артиллерийские снаряды и стрелковое оружие. Все это предназначалось для войны против Украины.

После взрыва, согласно спутниковым снимкам, разрушено более одного квадратного километра территории склада. Британская разведка считает, что Россия таким образом потеряла один из важных логистических центров, который обеспечивал армию оружием.

Также есть риск, что часть боеприпасов могла разлететься за пределы объекта. Это создает угрозу для мирного населения, которое живет рядом.

Российское оборонное ведомство утверждает, что взрыв произошел из-за пожара, который привел к детонации. Однако британская разведка считает, что взрывы, вероятно, были вызваны неправильным хранением боеприпасов и постоянными проблемами с техникой безопасности в армии РФ.

— Это соответствует многолетней тенденции, когда Россия не способна безопасно обращаться со своим собственным вооружением. Взрывы 51-й ГРАУ, вероятно, привели к крупнейшей на сегодня потери российских боеприпасов, вызванной действиями самой РФ в текущем конфликте (войне против Украины — Ред.), — говорится в сводке разведки.

Источник: Ministry of Defence

Фото: Ministry of Defence

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