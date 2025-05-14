Вибух на складі поблизу Кіржача: РФ втратила понад 100 тис. тонн боєприпасів

Вибух на російському складі боєприпасів біля міста Кіржач у Володимирській області, що стався 22 квітня, ймовірно, став найбільшою втратою боєприпасів для Росії, яка виникла через її ж власні дії.

Про це йдеться в аналізі розвідників Великої Британії від 14 травня.

РФ втратила велику кількість боєприпасів через власну недбалість

22 квітня на складі боєприпасів 51 управління ракетно-артилерійського озброєння Росії, що розташоване неподалік міста Кіржач у Володимирській області, стався сильний вибух, який спричинив масштабну детонацію.

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На цьому складі, за даними українського Центру протидії дезінформації, було понад 100 тис. тонн різних боєприпасів. Серед них – балістичні, зенітні та авіаційні ракети, а також артилерійські снаряди і стрілецька зброя. Усе це призначалося для війни проти України.

Вибухом, згідно із супутниковими знімками, зруйновано понад один квадратний кілометр території складу. Британська розвідка вважає, що Росія таким чином втратила один із важливих логістичних центрів, який забезпечував армію зброєю.

Також є ризик, що частина боєприпасів могла розлетітися за межі об’єкта. Це створює загрозу для мирного населення, яке живе поруч.

Російське оборонне відомство стверджує, що вибух стався через пожежу, яка призвела до детонації. Однак британська розвідка вважає, що вибухи, ймовірно, були спричинені неправильним зберіганням боєприпасів і постійними проблемами з технікою безпеки в армії РФ.

– Це відповідає багаторічній тенденції, коли Росія не здатна безпечно поводитися зі своїм власним озброєнням. Вибухи 51-ї ГРАУ, ймовірно, призвели до найбільшої на сьогодні втрати російських боєприпасів, спричиненої діями самої РФ у поточному конфлікті (війні проти України – Ред.), – йдеться у зведенні розвідки.

Джерело: Ministry of Defence

Фото: Ministry of Defence

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