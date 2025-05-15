Понад 2 тис. км: Британія і Німеччина розроблятимуть далекобійну зброю – Reuters

Велика Британія та Німеччина спільно розроблятимуть нову високоточну зброю з дальністю дії понад 2 тис. км.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на британський уряд.

Британія та Німеччина розроблятимуть далекобійну зброю

– Проєкт ґрунтується на зобов’язаннях щодо розробки нових озброєнь, взятих минулого року, коли обидві країни підписали двосторонній оборонний пакт і наголосила на необхідності для Європи бути здатною захистити себе від будь-якої ескалації війни в Україні, – йдеться у повідомленні.

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Очікується, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі та його німецький колега Борис Пісторіус на зустрічі в Берліні оголосять про новий проєкт озброєнь великої дальності.

Гілі заявив, що це партнерство допомагає перетворити оборону на двигун зростання, створюючи робочі місця, підвищуючи кваліфікацію і стимулюючи інвестиції в обох країнах.

Водночас він не уточнив жодних подробиць щодо термінів або бюджету проєкту.

У заяві також йдеться про те, що під час зустрічі в Берліні міністри оборони обговорять спільні закупівлі торпед для морських патрульних і розвідувальних літаків і оголосять про угоду щодо закупівлі Німеччиною військових мостів британського виробництва.

Напередодні Bloomberg писало, що країни-члени НАТО почали працювати над угодою про значне збільшення видатків на оборону для виконання вимоги президента США Дональда Трампа про спрямування на військові потреби 5% ВВП.

Джерело : Reuters

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