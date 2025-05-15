В НАТО заметили, что РФ направила в Турцию делегацию низкого уровня — Ламми

Президент Владимир Зеленский своим присутствием в Турции демонстрирует готовность к миру, а Владимир Путин направил на переговоры делегацию низкого уровня.

Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Дэвид Ламми перед началом неформального саммита министров иностранных дел НАТО в турецкой Анталии.

В Британии оценили состав делегации РФ на переговорах в Турции

По его словам, главы МИД стран Организация Североатлантического договора собрались 15 мая в Турции с одним единственным посланием — поддержать Украину, обеспечить справедливый и прочный мир.

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Ламми отметил, что представители стран НАТО сегодня также внимательно следят за возможными мирными переговорами между Украиной и РФ, обратив внимание на то, что Кремль отправил в Турцию “представителей низкого уровня”.

Поздно вечером 14 мая на сайте Кремля обнародовали распоряжение российского диктатора Владимира Путина о составе делегации РФ на переговорах в Стамбуле.

Вместо себя он отправил переговорщиков во главе со своим помощником Владимиром Мединским.

Сейчас достоверно известно лишь о том, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его украинским коллегой Владимиром Зеленским состоится в 13:00.

Источник : Укринформ

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