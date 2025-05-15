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Татьяна Забожко, редактор ленты

ЦПД опроверг фейк РФ о переговорах в Стамбуле: Время не согласовывалось

Переговори у Стамбулі між Україною і РФ, Зеленський і Путін
Фото: Факти ICTV

Сегодня, 15 мая, наступил день переговоров в Стамбуле, которые еще в воскресенье ночью анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Переговоры в Стамбуле 15 мая: что известно

С самого утра российские пропагандистские СМИ начали писать о старте переговоров в Стамбуле в 10:00 15 мая.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отмечает, что “россияне забрасывают в медиа ложь”, ведь такое время не было запланировано.

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– Не исключено, что россияне просто хотят манипулировать темой переговоров. Потому что их пропагандисты уже пишут, что “переговоры нужны всем, кроме Украины”. На это и рассчитывают, – убежден Андрей Коваленко.

На самом деле, продолжает глава ЦПД, “движение к миру не нужно разве что России, которая всячески избегает прекращения огня на 30 дней и нормального диалога, еще и распространяет такую ​​ложь”.

Тем временем в канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подтвердили, что в 13:00 должна состояться встреча с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Напомним, что 11 мая во время ночного обращения Путина российский диктатор предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет ждать Путина в Турции 15 мая.

В РФ долго отмалчивались. В конце концов поздно вечером 14 мая на сайте Кремля обнародовали состав делегации, которая отправится на переговоры в Стамбуле.

Как выяснилось, Путин вместо себя направил переговорщиков во главе со своим помощником Владимиром Мединским.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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