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Ирина Гамалий, редактор сайта

Зеленский назначил делегацию для мирных переговоров в Стамбуле

Рустем Умєров
Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 15 мая назначил делегацию для “участия в переговорном процессе по достижению справедливого и устойчивого мира”.

Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.

Кто вошел в делегацию по мирным переговорам

 — Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15 — 16 мая 2025 года (г.Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира, — говорится в сообщении.

В делегацию вошли:

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  • Умеров Рустем Энверович — Министр обороны Украины, глава делегации
  • Кислица Сергей Олегович — первый заместитель Министра иностранных дел Украины, член делегации
  • Поклад Александр Валентинович — заместитель Председателя Службы безопасности Украины, член делегации
  • Луговский Олег Васильевич — первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины, член делегации
  • Шевченко Алексей Николаевич — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации
  • Скибицкий Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член делегации
  • Шинкарев Евгений Михайлович — заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации
  • Дьяков Александр Иванович — заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации
  • Маловацкий Алексей Владимирович — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации
  • Шерихов Александр Игоревич — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации
  • Кузьмичев Георгий Юрьевич — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, член делегации.
  • Бевз Александр Александрович — советник Руководителя Офиса Президента Украины, член делегации.

В МИД Турции заявили, что сегодня вечером министр иностранных дел Хакан Фидан встретится в офисе Эрдогана с российской делегацией, которую возглавляет советник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

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