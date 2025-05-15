Зеленский назначил делегацию для мирных переговоров в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 15 мая назначил делегацию для “участия в переговорном процессе по достижению справедливого и устойчивого мира”.
Соответствующий документ размещен на сайте главы государства.
Кто вошел в делегацию по мирным переговорам
— Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, которые запланированы на 15 — 16 мая 2025 года (г.Стамбул, Турецкая Республика), по достижению справедливого и устойчивого мира, — говорится в сообщении.
В делегацию вошли:
- Умеров Рустем Энверович — Министр обороны Украины, глава делегации
- Кислица Сергей Олегович — первый заместитель Министра иностранных дел Украины, член делегации
- Поклад Александр Валентинович — заместитель Председателя Службы безопасности Украины, член делегации
- Луговский Олег Васильевич — первый заместитель Председателя Службы внешней разведки Украины, член делегации
- Шевченко Алексей Николаевич — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации
- Скибицкий Вадим Васильевич — заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, член делегации
- Шинкарев Евгений Михайлович — заместитель начальника штаба Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации
- Дьяков Александр Иванович — заместитель начальника штаба Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, член делегации
- Маловацкий Алексей Владимирович — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации
- Шерихов Александр Игоревич — старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, член делегации
- Кузьмичев Георгий Юрьевич — офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, член делегации.
- Бевз Александр Александрович — советник Руководителя Офиса Президента Украины, член делегации.
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