Мирные переговоры и безопасность: о чем говорили Зеленский и Эрдоган в Турции
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию провел «хорошую и продуктивную» встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Переговоры Зеленского и Эрдогана
Главная тема переговоров — шаги к достижению мира и обеспечению безопасности.
— Спасибо президенту Эрдогану и всей Турции за поддержку нашего государства, за поддержку всех реальных шагов к полному и безусловному прекращению огня и настоящей дипломатии, — подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина и Турция продолжат тесную координацию, чтобы сделать переговорный процесс максимально результативным. При этом глава государства раскритиковал российскую сторону за подход к переговорам.
— Сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала, что не настроена завершать войну, отправив делегацию из представителей довольно слабого уровня. Более того, такой российский подход — это проявление неуважения к миру, ко всем партнерам. Ждем четкой и сильной реакции партнеров, — подчеркнул президент Украины.
Также на встрече стороны обсудили ряд важных вопросов: гарантии безопасности, функционирование Коалиции желающих, морское разминирование, восстановление украинской инфраструктуры и углубление двустороннего партнерства.
— Благодарен за то, что в большинстве вопросов имеем общее видение, — резюмировал Зеленский.
Напомним, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига прилетели в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.