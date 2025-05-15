Мирные переговоры и безопасность: о чем говорили Зеленский и Эрдоган в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию провел «хорошую и продуктивную» встречу с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Переговоры Зеленского и Эрдогана

Главная тема переговоров — шаги к достижению мира и обеспечению безопасности.

— Спасибо президенту Эрдогану и всей Турции за поддержку нашего государства, за поддержку всех реальных шагов к полному и безусловному прекращению огня и настоящей дипломатии, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, Украина и Турция продолжат тесную координацию, чтобы сделать переговорный процесс максимально результативным. При этом глава государства раскритиковал российскую сторону за подход к переговорам.

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— Сегодня Россия в очередной раз продемонстрировала, что не настроена завершать войну, отправив делегацию из представителей довольно слабого уровня. Более того, такой российский подход — это проявление неуважения к миру, ко всем партнерам. Ждем четкой и сильной реакции партнеров, — подчеркнул президент Украины.

Также на встрече стороны обсудили ряд важных вопросов: гарантии безопасности, функционирование Коалиции желающих, морское разминирование, восстановление украинской инфраструктуры и углубление двустороннего партнерства.

— Благодарен за то, что в большинстве вопросов имеем общее видение, — резюмировал Зеленский.

Напомним, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Андрей Сибига прилетели в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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