Зеленський призначив делегацію для мирних переговорів у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 15 травня призначив делегацію для “участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру”.

Відповідний документ розміщений на сайті глави держави.

Хто увійшов до делегації щодо мирних переговорів

– Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року у Стамбулі, щодо досягнення справедливого і сталого миру, – йдеться в указі.

До делегації увійшли:

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Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації

Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації

Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України, член делегації

Луговський Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації

Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації

Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації

Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації

Маловацький Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації

Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації

Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

У МЗС Туреччини заявили, що сьогодні ввечері міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрінеться в офісі Ердогана з російською делегацією, яку очолює радник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський.

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