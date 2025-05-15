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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Зеленський призначив делегацію для мирних переговорів у Стамбулі

Рустем Умєров
Фото: УНІАН

Президент України  Володимир Зеленський своїм указом від 15 травня призначив делегацію для “участі в переговорному процесі щодо досягнення справедливого і сталого миру”.

Відповідний документ розміщений на сайті глави держави.

Хто увійшов до делегації щодо мирних переговорів

 – Утворити делегацію України для участі в переговорному процесі з міжнародними партнерами України – делегаціями Турецької Республіки та Сполучених Штатів Америки, а також із представниками Російської Федерації, що заплановані на 15 – 16 травня 2025 року у Стамбулі, щодо досягнення справедливого і сталого миру, – йдеться в указі.

До делегації увійшли:

Зараз дивляться
  • Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, глава делегації
  • Кислиця Сергій Олегович – перший заступник Міністра закордонних справ України, член делегації
  • Поклад Олександр Валентинович – заступник Голови Служби безпеки України, член делегації
  • Луговський Олег Васильович – перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України, член делегації
  • Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації
  • Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, член делегації
  • Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, член делегації
  • Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, член делегації
  • Маловацький Олексій Володимирович – начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації
  • Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, член делегації
  • Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача Збройних Сил України Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, член делегації
  • Бевз Олександр Олександрович – радник Керівника Офісу Президента України, член делегації.

У МЗС Туреччини заявили, що сьогодні ввечері міністр закордонних справ Хакан Фідан зустрінеться в офісі Ердогана з російською делегацією, яку очолює радник президента РФ Володимира Путіна Володимир Мединський.

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