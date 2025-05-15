Українська делегація вирушить на переговори з РФ у Стамбул: хто очолить

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська сторона продовжує несерйозно ставитися до переговорів. Проте представники України все ж поїдуть на переговори у Стамбул.

Про це він сказав під час пресконференції в Анкарі.

Делегація України поїде на переговори з РФ у Стамбул

Президент заявив, що Україна продемонструвала високий склад нашої делегації. До Туреччини прибули: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров, керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова СБУ Василь Малюк і представники всіх розвідок України.

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– Після того як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони, на жаль, дуже несерйозно ставляться до реальних переговорів. Поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішення, – сказав Зеленський, нагадавши, що пропозиція про прямі переговори надійшла саме від росіян.

Проте, президент заявив, що Україна направить делегацію на переговори з російською стороною через повагу до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, делегації Туреччини, президента США Дональда Трампа, а також “бажаючи спробувати досягнути бодай перших кроків до деескалації та завершення війни”.

За словами Зеленського, він вирішив відправити українську делегацію до Стамбула, але не всіх її учасників. Зокрема, в переговорах не будуть брати участь начальник Генштабу та керівник СБУ.

– Але делегацію очолить міністр оборони України, незважаючи на те, що контрпартнера з російського боку там не буде, – додав президент.

Зеленський пояснив, що зустріч запланована за участі представників Туреччини, США, України та Росії. При цьому Умєров є частиною переговорної групи та володіє турецькою, англійською, російською й українською мовами.

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