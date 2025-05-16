Кто такой Реджеп Эрдоган: жизнеописание, взлеты и падения турецкого президента

Несмотря на то, что российская сторона легкомысленно относится к переговорам в Турции, Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация все же отправится на переговоры с РФ в Стамбул.

Сегодня также состоялась встреча между украинским лидером Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом — президентом Турции.

Факты ICTV узнавали, кто такой Реджеп Эрдоган и имеет ли он семью.

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Сколько лет Эрдогану и как долго он на посту президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган появился на свет 26 февраля 1954 года в Стамбуле, Турция. Сейчас ему 71 год. Его отец служил в береговой охране, а семья жила на побережье Черного моря.

Когда парню было 13 лет, семья переехала в Стамбул в поисках лучшей жизни для пятерых детей.

На май 2025 года он является президентом 11 лет. Это его третий президентский срок.

Первый срок — 2014-2018.

Второй срок — 2018-2023.

Третий срок — начался в 2023 году после переизбрания.

Реджеп Эрдоган: биография президента Турции

В подростковом возрасте Эрдоган подрабатывал, продавая лимонад и традиционные турецкие бублики с кунжутом. Он учился в религиозной школе, а позже получил образование в сфере менеджмента в Мармарском университете. В молодости также играл в профессиональный футбол.

В 1970-1980-х годах Эрдоган присоединился к исламистскому движению и стал активным членом Партии благоденствия под руководством Неджметтина Эрбакана.

В 1994 году, когда партия получила широкую поддержку, Эрдоган был избран мэром Стамбула. Он занимал эту должность четыре года.

Его мэрская карьера завершилась после того, как он был заключен в тюрьму за публичное чтение стихотворения с националистическими мотивами, в котором мечети назывались казармами, а верующие — солдатами. Наказание длилось четыре месяца, после чего он вернулся к политике.

Эрдоган: что известно о его политической и экономической деятельности

В августе 2001 года, вместе с Абдуллой Гюлемом, Эрдоган создал Партию справедливости и развития, которая имела исламистские корни. Уже в 2002 году партия победила на выборах, а с 2003 года Эрдоган возглавил правительство, став премьер-министром. Он руководил партией и в дальнейшем.

Под его руководством Турция пережила период экономического роста, уменьшения бедности и расширения среднего класса. Он инвестировал в масштабные инфраструктурные проекты, благодаря чему получил репутацию реформатора. Впрочем, оппоненты начали предостерегать, что его стиль управления становится все более авторитарным.

В 2013 году в стране вспыхнули массовые протесты — сначала из-за планов застройки популярного парка в центре Стамбула, но впоследствии они переросли в более широкое сопротивление все более жесткой политике власти. Эрдоган назвал протестующих “шайкой”, тогда как жители городов каждый вечер ровно в девять часов выражали несогласие, грохоча кастрюлями и сковородками.

Тем временем в коррупционных скандалах оказались сыновья трех министров из его правительства.

Его правительство также сняло запрет на ношение платков в госучреждениях — решение, принятое после переворота 1980 года. Критики обвиняли Эрдогана в наступлении на светские принципы, хотя сам он настаивал, что не навязывает религиозные нормы, а лишь поддерживает свободу вероисповедания.

Он неоднократно выступал за криминализацию измены в браке, высказывался против планирования семьи, подчеркивал роль женщины-матери и заявлял, что мужчины и женщины не могут быть равными.

В 2014 году Эрдоган избрался на пост президента через прямые выборы. Но его президентство началось с кризиса: в 2015 году партия потеряла парламентское большинство, а в 2016 году произошла попытка военного переворота. Мятежники едва не захватили Эрдогана, который отдыхал на курорте, но его успели эвакуировать. Он появился в аэропорту Стамбула на следующее утро под овации сторонников. Во время переворота погибло около 300 мирных людей из-за блокирования продвижения заговорщиков.

Президент выступил по национальному телевидению, призывая сплотиться своих сторонников в Стамбуле, выйти на улицы, и объявил себя “главнокомандующим”. В то же время эмоциональное напряжение сказалось — во время выступления на похоронах близкого друга, которого вместе с сыном убили мятежники, он не сдержал слез.

Ответственность за мятеж возложили на движение Гюлена, после чего былы уволены около 150 000 государственных служащих и арестованы более 50 000 человек — среди них военные, журналисты, юристы, полицейские, ученые и курдские политики.

Это вызвало критику со стороны западных стран и способствовало обострению отношений с ЕС, тем более что переговоры о вступлении Турции в Евросоюз давно зашли в тупик.

Есть ли у Реджепа Эрдогана семья и дети

Реджеп Тайип Эрдоган имеет семью. Его жена — Эмини Гюльбаран (Emine Gülbaran), в браке с которой родилось четверо детей:

Ахмет Бурак Эрдоган (род. 5 июля 1979 года) — самый старший сын, занимается бизнесом, владеет компанией MB Denizcilik. Женат на Семе Кетенджи, имеет одного ребенка.

Неджметтин Билал Эрдоган (род. 23 апреля 1981 года) — второй сын, также предприниматель. Его жена — Рейян Узунер, у супругов трое детей.

Эсра Эрдоган (род. 1983 года) — старшая дочь, социолог по специальности. Замужем за бывшим министром финансов Турции Бератом Альбайраком. Имеет четверо детей.

Сюмейе Эрдоган (род. 22 августа 1985 года) — младшая дочь, работала советником президента. Ее муж — Сельчук Байрактар, инженер и руководитель компании Baykar. У них один ребенок.

Источник : BBC

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