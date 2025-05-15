Украинская делегация отправится на переговоры с РФ в Стамбул: кто возглавит

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская сторона продолжает несерьезно относиться к переговорам. Однако представители Украины все же поедут на переговоры в Стамбул.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Анкаре.

Делегация Украины поедет на переговоры с РФ в Стамбул

Президент заявил, что Украина продемонстрировала высокий состав нашей делегации. В Турцию прибыли: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, руководитель Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава СБУ Василий Малюк и представители всех разведок Украины.

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— После того как мы поняли уровень российской делегации, мы видим, что они, к сожалению, очень несерьезно относятся к реальным переговорам. Пока что мы не видим среди присутствующих тех, кто действительно принимает решения, — сказал Зеленский, напомнив, что предложение о прямых переговорах поступило именно от россиян.

Тем не менее президент заявил, что Украина направит делегацию на переговоры с российской стороной из-за уважения к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, делегации Турции, президенту США Дональду Трампу, а также “желая попытаться достичь хотя бы первых шагов к деэскалации и завершению войны”.

По словам Зеленского, он решил отправить украинскую делегацию в Стамбул, но не всех ее участников. В частности, в переговорах не будут участвовать начальник Генштаба и руководитель СБУ.

— Но делегацию будет возглавлять министр обороны Украины, несмотря на то, что контрпартнера с российской стороны там не будет, — добавил президент.

Зеленский пояснил, что встреча запланирована при участии представителей Турции, США, Украины и России. При этом Умеров является частью переговорной группы и владеет турецким, английским, русским и украинским языками.

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