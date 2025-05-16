Хто такий Реджеп Ердоган: життєпис, злети та падіннях турецького президента

Попри те, що російська сторона легковажно ставиться до переговорів у Туреччині, Володимир Зеленський заявив, що українська делегація все ж таки вирушить на переговори з РФ у Стамбул.

Сьогодні також відбулася зустріч між українським лідером Володимиром Зеленським та Реджепом Ердоганом – президентом Туреччини.

Факти ICTV дізнавалися, хто такий Реджеп Ердоган та чи має він родину.

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Скільки років Ердогану та як довго він на посаді президента Туреччини

Реджеп Тайїп Ердоган з’явився на світ 26 лютого 1954 року в Стамбулі, Туреччина. Наразі йому 71 рік. Його батько служив у береговій охороні, а сім’я мешкала на узбережжі Чорного моря.

Коли хлопцеві було 13 років, родина переїхала до Стамбула в пошуках кращого життя для п’ятьох дітей.

На травень 2025 року він є президентом 11 років. Це його третій президентський термін.

Перший термін — 2014–2018.

Другий термін — 2018–2023.

Третій термін — розпочався у 2023 році після переобрання.

Реджеп Ердоган: біографія президента Туреччини

У підлітковому віці Ердоган підробляв, продаючи лимонад та традиційні турецькі бублики з кунжутом. Він навчався в релігійній школі, а пізніше здобув освіту в сфері менеджменту в Мармарському університеті. У молодості також грав у професійний футбол.

У 1970–1980-х роках Ердоган приєднався до ісламістського руху і став активним членом Партії благоденства під керівництвом Неджметтіна Ербакана.

У 1994 році, коли партія здобула широку підтримку, Ердогана обрали мером Стамбула. Він обіймав цю посаду чотири роки.

Його мерська кар’єра завершилась після того, як він був ув’язнений за публічне читання вірша з націоналістичними мотивами, в якому мечеті називалися казармами, а віряни — солдатами. Покарання тривало чотири місяці, після чого він повернувся до політики.

Ердоган: що відомо про його політичну та економічну діяльності

У серпні 2001 року, разом з Абдуллою Гюлемом, Ердоган створив Партію справедливості та розвитку, яка мала ісламістські корені. Вже у 2002 році партія перемогла на виборах, а з 2003 року Ердоган очолив уряд, ставши прем’єр-міністром. Він керував партією й надалі.

Під його керівництвом Туреччина пережила період економічного зростання, зменшення бідності та розширення середнього класу. Він інвестував у масштабні інфраструктурні проєкти, завдяки чому отримав репутацію реформатора. Втім, опоненти почали застерігати, що його стиль керування стає дедалі авторитарнішим.

У 2013 році в країні спалахнули масові протести — спершу через плани забудови популярного парку в центрі Стамбула, а згодом вони переросли в ширший спротив дедалі жорсткішій політиці влади. Ердоган назвав протестувальників “шайкою”, водночас жителі міст щовечора рівно о дев’ятій годині висловлювали незгоду, гуркотячи каструлями та пательнями.

Тим часом у корупційних скандалах опинилися сини трьох міністрів з його уряду.

Його уряд також зняв заборону на носіння хусток у держустановах — рішення, ухвалене після перевороту 1980 року. Критики звинувачували Ердогана в наступі на світські принципи, хоча сам він наполягав, що не нав’язує релігійні норми, а лише підтримує свободу віросповідання.

Він неодноразово виступав за криміналізацію зради в шлюбі, висловлювався проти планування сім’ї, підкреслював роль жінки-матері та заявляв, що чоловіки й жінки не можуть бути рівними.

У 2014 році Ердоган обрався на посаду президента через прямі вибори. Але його президентство розпочалося з кризи: в 2015 році партія втратила парламентську більшість, а в 2016 році сталася спроба військового перевороту. Заколотники ледь не схопили Ердогана, який відпочивав на курорті, але його встигли евакуювати. Він з’явився в аеропорту Стамбула наступного ранку під овації прихильників. Під час перевороту загинуло близько 300 мирних осіб через блокування просування змовників.

Президент виступив по національному телебаченню, закликаючи згуртуватися своїх прихильників у Стамбулі, вийти на вулиці, та оголосив себе “головнокомандувачем”. Водночас емоційне напруження далося взнаки — під час виступу на похороні близького друга, якого разом із сином вбили заколотники, він не стримав сліз.

Відповідальність за заколот поклали на рух Гюлена, після чого було звільнено близько 150 000 державних службовців і заарештовано понад 50 000 осіб — серед них військові, журналісти, юристи, поліцейські, вчені та курдські політики.

Це викликало критику з боку західних країн і сприяло загостренню відносин з ЄС, тим більше що переговори про вступ Туреччини до Євросоюзу давно зайшли в глухий кут.

Чи є у Реджепа Ердоган сім’я та діти

Реджеп Тайїп Ердоган має сім’ю. Його дружина — Еміні Гюльбаран (Emine Gülbaran), у шлюбі з якою народилося четверо дітей:

Ахмет Бурак Ердоган (нар. 5 липня 1979 року) — найстарший син, займається бізнесом, володіє компанією MB Denizcilik. Одружений із Семою Кетенджі, має одну дитину.

Неджметтін Білал Ердоган (нар. 23 квітня 1981 року) — другий син, також підприємець. Його дружина — Рейян Узунер, у подружжя троє дітей.

Есра Ердоган (нар. 1983 року) — старша донька, соціолог за фахом. Заміжня за колишнім міністром фінансів Туреччини Бератом Альбайраком. Має четверо дітей.

Сюмейє Ердоган (нар. 22 серпня 1985 року) — молодша донька, працювала радницею президента. Її чоловік — Сельчук Байрактар, інженер і керівник компанії Baykar. У них одна дитина.

Джерело : BBC

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