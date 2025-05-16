Позиция России неприемлема: Стармер о переговорах в Стамбуле

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позиция России во время переговоров с Украиной в Стамбуле является абсолютно неприемлемой.

Об этом сообщает Sky News.

Позиция РФ во время переговоров в Стамбуле неприемлема

Премьер Британии напомнил о недавней встрече лидеров Франции, Польши и Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также о совместном телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

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По его словам, во время разговора обсуждали ход стамбульских переговоров.

— Позиция России явно неприемлема, и это не впервые. По итогам встречи с президентом Зеленским и телефонного разговора с президентом Трампом мы сейчас согласовываем наши ответные меры и будем продолжать это делать, — подчеркнул Стармер.

Путин должен заплатить за отказ от переговоров

Во время саммита Европейского политического сообщества (EPC) в Тиране Стармер отметил, что Владимир Путин должен столкнуться с реальными последствиями, если откажется от безусловного прекращения боевых действий и не сядет за стол переговоров.

— Сейчас также важный момент, чтобы объединиться и, при поддержке президента Трампа, выдвинуть аргумент о безусловном прекращении огня. Путин должен сесть за стол переговоров для этого безусловного прекращения огня. Мы выдвинули этот ультиматум в минувшие выходные, а теперь должны быть готовы действовать. Ведь если Россия не сядет за стол переговоров, Путин должен заплатить цену, — цитирует Укринформ слова британского премьера.

Он отметил, что последние события наглядно демонстрируют: Путин не настроен серьезно достигать мира, в отличие от украинской стороны.

— Россия медлит и играет в игры, тогда как Украина показала себя стороной мира. Владимир (президент Украины Зеленский, – Ред.), ваше лидерство в течение этого конфликта, ваша борьба против российской агрессии, а также стойкость и мужество украинского народа — это то, что мы все должны ценить. И ваше лидерство в борьбе за мир, ведь именно вы несколько недель назад предложили безусловное прекращение огня. Таким образом, Украина явно является стороной мира, — добавил Стармер.

Премьер-министр Великобритании подытожил, что союзники Украины должны сделать все возможное для достижения прекращения огня, в частности, путем введения санкций, если этого потребует ситуация.

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