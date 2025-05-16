Позиція Росії неприйнятна: Стармер про переговори у Стамбулі

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що позиція Росії під час переговорів з Україною в Стамбулі є абсолютно неприйнятною.

Про це повідомляє Sky News.

Позиція РФ під час переговорів у Стамбулі є неприйнятною

Прем’єр Британії нагадав про нещодавню зустріч лідерів Франції, Польщі та Німеччини з президентом України Володимиром Зеленським, а також про спільну телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

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За його словами, під час розмови обговорювали перебіг стамбульських переговорів.

– Позиція Росії явно неприйнятна, і це не вперше. За підсумками зустрічі з президентом Зеленським і телефонної розмови з президентом Трампом ми нині узгоджуємо наші заходи у відповідь і будемо продовжувати це робити, – наголосив Стармер.

Путін має заплатити за відмову від переговорів

Під час саміту Європейської політичної спільноти (EPC) у Тирані Стармер наголосив, що Володимир Путін має зіткнутися з реальними наслідками, якщо відмовиться від безумовного припинення бойових дій і не сяде за стіл переговорів.

– Зараз також важливий момент, щоб об’єднатися і, за підтримки президента Трампа, висунути аргумент про безумовне припинення вогню. Путін мусить сісти за стіл переговорів для цього безумовного припинення вогню. Ми висунули цей ультиматум минулими вихідними, тож тепер мусимо бути готовими діяти. Адже якщо Росія не сяде за стіл переговорів, Путін мусить заплатити ціну, – цитує Укрінформ слова британського прем’єра.

Він наголосив, що останні події наочно демонструють: Путін не налаштований серйозно досягати миру, на відміну від української сторони.

Росія зволікає та грає в ігри, тоді як Україна показала себе стороною миру. Володимире (президент України Зеленський, – Ред.), ваше лідерство протягом цього конфлікту, ваша боротьба проти російської агресії, а також стійкість і мужність українського народу – це те, що ми всі маємо цінувати. І водночас ваше лідерство у боротьбі за мир, адже саме ви кілька тижнів тому запропонували безумовне припинення вогню. Тобто, Україна явно є стороною миру, – додав Стармер.

– Прем’єр-міністр Британії підсумував, що союзники України повинні зробити усе можливе задля досягнення припинення вогню, зокрема через запровадження санкцій, якщо цього вимагатиме ситуація.

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