Стармер: Путин затягивает мир, отказавшись от встречи с Зеленским в Стамбуле

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил Владимира Путина в срыве переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной.

По его словам, именно президент РФ блокирует мирные инициативы, когда отказался встретиться лично с Владимиром Зеленским в Турции, пишет The Guardian.

Стармер обвинил Путина в затягивании прекращения огня

— То, что произошло сегодня — еще одно подтверждение того, что именно Путин медлит. Это он затягивает прекращение огня. Украина уже несколько месяцев как заявила о готовности к 30-дневному безусловному перемирию. И мы все это время говорили: именно Путин стоит на пути мира, — сказал Стармер.

Напомним, 10 мая президент РФ Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры “без предварительных условий”. В своем заявлении он не упомянул об инициативе международной Коалиции решительных о введении 30-дневного режима прекращения огня.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил, что ждет Путина на личную встречу в четверг, 15 мая, в Стамбуле.

Россия долгое время не объявляла, кто будет представлять ее делегацию на переговорах. Украина ожидала, что диалог состоится на самом высоком уровне — между главами государств.

Впрочем, вместо Путина в Турцию прибыла делегация низкого уровня во главе с помощником российского диктатора Владимиром Мединским.

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