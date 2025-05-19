НИК Польши подвела итоги: кто остался в гонке за президентское кресло
В понедельник 19 мая Национальная избирательная комиссия Польши обнародовала окончательные итоги голосования в первом туре президентских выборов.
Как сообщает Polsat News, данные базируются на результатах подсчета голосов из 100% избирательных участков.
Окончательные подсчеты первого тура выборов в Польше
Лидером гонки стал действующий мэр Варшавы Рафал Тшасковский, выдвиженец провластной политической силы, получивший 31,36% поддержки.
Его главный соперник во втором туре – директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий, кандидат от оппозиционной партии Право и справедливость (ПиС), с результатом 29,54%.
Второй круг выборов запланирован на 1 июня, где Тшасковский и Навроцкий сойдутся в решающем поединке за президентское кресло.
Третью позицию в первом туре занял Славомир Менцен, известный своими антиукраинскими заявлениями, с результатом 14,81%.
На четвертом месте оказался Гжегож Браун, получивший 6,34% голосов (1 242 892 избирателя), а пятым стал спикер Сейма Шимон Головня — 4,99% (978 893 голоса).
Явка избирателей на этот раз составила 67,31%, что выше аналогичного показателя в первом туре 2020 года (64,51%).
Активнее всего граждане голосовали в Мазовецком воеводстве — 73,40%, тогда как самый низкий уровень участия был зафиксирован в Опольском воеводстве — 57,64%.