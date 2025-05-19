НВК Польщі підбила підсумки: хто залишився у перегонах за президентське крісло
У понеділок, 19 травня, Національна виборча комісія Польщі оприлюднила остаточні підсумки голосування в першому турі президентських виборів.
Як повідомляє Polsat News, дані базуються на результатах підрахунку голосів зі 100% виборчих дільниць.
Остаточні підрахунки першого туру виборів у Польщі
Лідером перегонів став чинний мер Варшави Рафал Тшасковський, висуванець провладної політичної сили, який отримав 31,36% підтримки.
Його головний суперник у другому турі — директор Інституту національної пам’яті Польщі Кароль Навроцький, кандидат від опозиційної партії Право і справедливість (ПіС), із результатом 29,54%.
Друге коло виборів заплановане на 1 червня, де Тшасковський і Навроцький зійдуться у вирішальному двобої за президентське крісло.
Третю позицію в першому турі зайняв Славомір Менцен, відомий своїми антиукраїнськими заявами, з результатом 14,81%.
На четвертому місці опинився Гжегож Браун, який отримав 6,34% голосів (1 242 892 виборці), а п’ятим став спікер Сейму Шимон Головня — 4,99% (978 893 голоси).
Явка виборців цього разу становила 67,31%, що вище за аналогічний показник у першому турі 2020 року (64,51%).
Найактивніше громадяни голосували в Мазовецькому воєводстві — 73,40%, а найнижчий рівень участі був зафіксований в Опольському воєводстві — 57,64%.