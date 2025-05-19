Более 23 тыс. мигрантов на границе: Литва подала иск против Беларуси в Гаагу

Литва подала иск в Международный суд ООН в Гааге против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за создания искусственного миграционного кризиса на границе.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы, информирует LRT.

Иск Литвы против власти Беларуси: что известно

В иске Литва указывает на нарушение Беларусью своих международных обязательств по Протоколу ООН против незаконной перевозки мигрантов по суше, морю и воздуху.

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— С 2021 года Литва сталкивается с беспрецедентным наплывом нелегальных мигрантов с территории Беларуси. Собранные литовскими органами доказательства подтверждают прямое участие белорусского режима в организации этого потока, — говорится в заявлении МИД.

По данным ведомства, белорусские государственные компании значительно увеличили количество авиарейсов из Ближнего Востока и других регионов. Кроме этого, они активно занимались оформлением виз и предоставляли жилье прибывшим мигрантам.

По прибытии в Беларусь многие иностранцы, по утверждению литовской стороны, сопровождались белорусскими силовиками до границы с Литвой. Там их заставляли незаконно пересекать границу, часто подвергая опасности.

МИД Литвы заявляет, что несмотря на многочисленные призывы к сотрудничеству, белорусская пограничная служба не шла на контакт и отказывалась взаимодействовать с литовскими пограничниками для остановки нелегальных пересечений.

Беларусь использует миграцию как инструмент давления

— Литва расценивает такие действия как целенаправленную попытку белорусского режима использовать миграцию как инструмент политического давления на Литву и Европейский Союз в ответ на их поддержку демократии в Беларуси и введение санкций за нарушение прав человека, — подчеркнули в МИД.

Поскольку двусторонние переговоры не дали результата, Литва решила обратиться в Международный суд ООН с требованием привлечения Беларуси к ответственности в соответствии с международным правом.

В иске Вильнюс требует полного возмещения ущерба, вызванного кризисом, включая расходы на укрепление границы, а также гарантий, что подобные действия не повторятся в будущем.

Миграционный кризис в Литве

По информации Государственной пограничной службы Литвы, с начала кризиса литовские пограничники предотвратили попытки незаконного пересечения границы со стороны более 23,6 тыс. мигрантов. Часть из них пыталась попасть в страну неоднократно.

Миграционный кризис, спровоцированный белорусской стороной, начался летом 2021 года после резкой критики со стороны стран Балтии относительно репрессий в Беларуси и принудительной посадки самолета в Минске, в результате чего был задержан оппозиционный блогер.

Несмотря на меры по укреплению границ, проблема нелегальной миграции остается актуальной не только для Литвы, но и для Польши и Латвии.

С начала 2025 года литовские пограничники уже не пропустили 628 нелегальных мигрантов. В прошлом году зафиксировано более тысячи попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

6 мая группа мигрантов, которых не пропустили в Литву, атаковала пограничников камнями и палками. На следующий день стало известно о задержании более 30 нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе.

После прибытия в Беларусь многие иностранцы, по утверждению литовской стороны, сопровождались белорусскими силовиками до границы с Литвой. Там их заставляли незаконно пересекать границу, часто подвергая опасности.

МИД Литвы заявляет, что несмотря на многочисленные призывы к сотрудничеству, белорусская пограничная служба не шла на контакт и отказывалась взаимодействовать с литовскими пограничниками для остановки нелегальных пересечений.

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