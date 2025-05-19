Понад 23 тис. мігрантів на кордоні: Литва подала позов проти Білорусі до Гааги

Литва подала позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі проти режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка через створення штучної міграційної кризи на кордоні.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви, інформує LRT.

Позов Литви проти влади Білорусі: що відомо

У позові Литва вказує на порушення Білоруссю своїх міжнародних зобов’язань за Протоколом ООН проти незаконного перевезення мігрантів сушею, морем і повітрям.

Зараз дивляться

– З 2021 року Литва зіштовхується з безпрецедентним напливом нелегальних мігрантів з території Білорусі. Зібрані литовськими органами докази підтверджують пряму участь білоруського режиму в організації цього потоку, – йдеться у заяві МЗС.

За даними відомства, білоруські державні компанії значно збільшили кількість авіарейсів із Близького Сходу та інших регіонів. Окрім цього, вони активно займалися оформленням віз і надавали житло прибулим мігрантам.

Після прибуття до Білорусі багато іноземців, за твердженням литовської сторони, супроводжувалися білоруськими силовиками до кордону з Литвою. Там їх змушували незаконно перетинати кордон, часто наражаючи на небезпеку.

МЗС Литви заявляє, що попри численні заклики до співпраці, білоруська прикордонна служба не йшла на контакт і відмовлялася взаємодіяти з литовськими прикордонниками для зупинення нелегальних перетинів.

Білорусь використовує міграцію як інструмент тиску

– Литва розцінює такі дії як цілеспрямовану спробу білоруського режиму використати міграцію як інструмент політичного тиску на Литву та Європейський Союз у відповідь на їхню підтримку демократії в Білорусі та запровадження санкцій за порушення прав людини, – наголосили в МЗС.

Оскільки двосторонні переговори не дали результату, Литва вирішила звернутися до Міжнародного суду ООН з вимогою притягнення Білорусі до відповідальності відповідно до міжнародного права.

У позові Вільнюс вимагає повного відшкодування шкоди, спричиненої кризою, включно з витратами на укріплення кордону, а також гарантій, що подібні дії не повторяться у майбутньому.

Міграційна криза у Литві

За інформацією Державної прикордонної служби Литви, з початку кризи литовські прикордонники запобігли спробам незаконного перетину кордону з боку понад 23,6 тис. мігрантів. Частина з них намагалася потрапити до країни неодноразово.

Міграційна криза, спровокована білоруською стороною, розпочалася влітку 2021 року після різкої критики з боку країн Балтії щодо репресій у Білорусі та примусової посадки літака у Мінську, внаслідок чого був затриманий опозиційний блогер.

Попри заходи щодо зміцнення кордонів, проблема нелегальної міграції залишається актуальною не лише для Литви, а й для Польщі та Латвії.

З початку 2025 року литовські прикордонники вже не пропустили 628 нелегальних мігрантів. Торік зафіксовано понад тисячу спроб незаконного перетину кордону з боку Білорусі.

6 травня група мігрантів, яких не пропустили до Литви, атакувала прикордонників камінням і палицями. Наступного дня стало відомо про затримання понад 30 нелегальних мігрантів на білорусько-литовському кордоні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.