20 мая эстонское издание Rus.Postimees обнародовало результаты журналистского расследования, в котором разоблачило очередную дезинформационную операцию РФ, направленную на подрыв доверия к Вооруженным силам Украины.

Фейковая вдова

В редакцию обратилась женщина по имени Мария Савенко. Она рассказала эмоциональную историю о гибели своего мужа — якобы бойца 3-й штурмовой бригады ВСУ — и требования военного, который за $2 тыс. в криптовалюте обещал эвакуировать тело с поля боя.

Однако журналисты обнаружили немало деталей, которые не соответствовали действительности.

Сейчас смотрят

В подразделении заявили, что такого человека в рядах ВСУ никогда не было, а предоставленные “женой” фото оказались похищенными из открытых источников.

Например, одна из фотографий принадлежала Алексею Мильчакову, известному российскому неонацисту из группировки Русич, другое — агентству Associated Press, сделанному в Киеве в 2022 году.

На нем изображены украинцы Ярина Арьева и Святослав Фурсин, которые вступили в тероборону в первые дни полномасштабной войны.

Когда редакция попросила предоставить подтверждение личности погибшего, Мария начала обвинять ВСУ в сговоре и сокрытии правды.

В статье отмечено, что фальсификация была довольно грубой, однако эмоциональная составляющая истории могла вызвать сочувствие и возмущение у читателей — что и делает подобные информационные атаки опасными и эффективными.

Этот случай — часть российской пропаганды, которая с 2024 года включает создание фейковых новостей, дипфейков, манипулятивных сайтов под видом западных СМИ и фиктивных данных.

Ранее международная организация Global Rights Compliance совместно с The Reckoning Project в отчете «Фабрикация безнаказанности» предупреждала: Россия активно использует дезинформацию для прикрытия военных преступлений и манипуляции общественным мнением на международном уровне.

Источник: Rus.Postimees

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.