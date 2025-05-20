Естонські журналісти викрили спробу РФ дискредитувати ЗСУ: деталі

20 травня естонське видання Rus.Postimees оприлюднило результати журналістського розслідування, в якому викрило чергову дезінформаційну операцію РФ, спрямовану на підрив довіри до Збройних сил України.

Фейкова вдова

До редакції звернулась жінка на ім’я Марія Савенко. Вона розповіла емоційну історію про загибель свого чоловіка — нібито бійця 3-ї штурмової бригади ЗСУ — та вимогу військового, який за $2 тис. у криптовалюті обіцяв евакуювати тіло з поля бою.

Однак журналісти виявили чимало деталей, які не відповідали дійсності.

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У підрозділі заявили, що такої людини в лавах ЗСУ ніколи не було, а надані “дружиною” фото виявилися викраденими з відкритих джерел.

Наприклад, одна зі світлин належала Олексію Мільчакову, відомому російському неонацисту з угруповання “Русич”, інше — агентству Associated Press, зробленому в Києві у 2022 році.

На ньому зображені українці Ярина Ар’єва та Святослав Фурсін, які вступили до тероборони в перші дні повномасштабної війни.

Коли редакція попросила надати підтвердження особи загиблого, Марія почала звинувачувати ЗСУ в змові та приховуванні правди.

У статті зазначено, що фальсифікація була доволі грубою, однак емоційна складова історії могла викликати співчуття та обурення в читачів — що й робить подібні інформаційні атаки небезпечними й ефективними.

Цей випадок — частина російської пропаганди, яка з 2024 року включає створення фейкових новин, дипфейків, маніпулятивних сайтів під виглядом західних ЗМІ та фіктивних даних.

Раніше міжнародна організація Global Rights Compliance спільно з The Reckoning Project у звіті “Фабрикація безкарності” попереджала: Росія активно використовує дезінформацію для прикриття воєнних злочинів і маніпуляції громадською думкою на міжнародному рівні.

Джерело: Rus.Postimees

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