ЦПД опроверг фейки РФ об “обострении” на границе с Венгрией

На фоне международных усилий мирного урегулирования войны в Украине Россия активизировала информационно-психологические операции, направленные на дестабилизацию.

Россия разгоняет новые фейки

В частности, в информационном пространстве появились очередные фейки о ситуации на украинско-венгерской границе.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины на официальной странице Facebook.

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Российские ресурсы разгоняют дезинформацию о якобы сбитии украинских беспилотников венгерскими военными, а также о перемещении военной техники и авиации Венгрии в приграничные с Украиной районы.

В ЦПИ отмечают, что проверили эти сообщения по данным Государственной пограничной службы Украины.

Ситуация на границе с Венгрией остается стабильной и контролируемой, никакие провокации или инциденты не зафиксированы.

– Создание ошибочного впечатления о возможной эскалации на украинско-венгерской границе призвано дестабилизировать информационное поле и посеять панику среди населения, – отмечают в ЦПИ.

Такие вбросы Кремля, по словам ЦПИ, направлены на то, чтобы переключить внимание международного сообщества по агрессивным действиям России на вымышленные угрозы, чтобы саботировать дипломатические инициативы, направленные на прекращение войны.

Как ранее уже опровергали в Центре, слухи о сбитых дронах и якобы взимании венгерских военных подразделений к границе с Украиной — очередная волна информационной манипуляции, не имеющая под собой никакой фактической основы.

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