Симион обещает продолжать борьбу после поражения на выборах в Румынии

Лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион, проигравший во втором туре президентских выборов в Румынии прозападному политику Никушору Дану, заявил, что останется на политической арене, несмотря на поражение.

Об этом он сказал в видеообращении, сообщает HotNews.

Заявление Симиона после поражения на выборах в Румынии

Симион заверил, что продолжит свою деятельность “с честью, решимостью и энергией” ради более 5 млн румын, которые за него проголосовали, призвав своих сторонников присоединиться к AUR.

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— Вы ответили на призыв, и поэтому я прошу вас не оставлять борьбу. Я видел тревожные кадры, где вы плачете, режете свои паспорта. Мы не должны резать свои паспорта, но мы должны бороться за Румынию от всего сердца. Я призываю вас победить врага через любовь, присоединиться к движению за суверенитет, принять участие в этой борьбе. Это только битва, мы не проиграли войну, — сказал он.

Относительно подозрений в фальсификации выборов, Симион отметил, что существенных сигналов пока нет, но если будут поступать жалобы от избирателей, пообещал принять необходимые меры.

По результатам второго тура президентских выборов в Румынии, который состоялся в воскресенье, 18 мая, после обработки более 99,92% бюллетеней Никушор Дан получил 53,7%, а Джордже Симион — 46,3%.

Источник: HotNews

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