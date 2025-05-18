Прозападный кандидат Никушор Дан побеждает на выборах президента Румынии

В Румынии по итогам второго тура президентских выборов побеждает прозападный мэр Бухареста Никушор Дан. Он опережает ультраправого кандидата Джорджа Симиона, которому запрещен въезд в Украину.

Никушор Дан математически становится президентом Румынии после централизованной обработки 98,52% протоколов избирательных участков в стране и за рубежом.

Данные экзитполов приводит Digi24, когда же лидерство Дана также свидетельствуют официальные данные по обработке голосов.

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Экзитполы выборов в Румынии

Как показывали данные экзит-пола CURS, Никушор Дан получит победу на выборах, набрав 54,1% голосов. В то же время Симион, который возглавляет националистическое движение Альянса за Союз румын получил 45,9% поддержки. Экзитпол указывает на данные опросов по состоянию на 20:00 по местному времени.

В то же время по данным экзит-пола Avangarde, который имеет данные по состоянию на 19:00, Дан также опережает с количеством голосов в 54,9%, когда же у Симиона — 45,1%.

Выборы в Румынии: официальные данные свидетельствуют о победе Дана

После обработки 98% голосов, Никушор Дан в процентах получил 54,17%, а Джордже Симион — 45,83%. Постоянный избирательный орган (AEP) опубликовал в воскресенье вечером официальные результаты второго тура президентских выборов в Румынии.

Примечательно, что именно ультраправый кандидат лидирует в диаспоре.

Разница почти в 1 млн голосов

По состоянию 23:17, после централизованной обработки 96,75% протоколов, Никушор Дан имеет 54,34%, а Джордже Симион — 45,66% — разница в более 880 тыс. голосов.

В диаспоре было подсчитано более 500 тыс. из более чем 1,6 миллиона поданных голосов.

После централизации более 50% протоколов избирательных участков в диаспоре, Георге Симион имеет 54,11%, а Никушор Дан — 45,985.

Дуров вмешивается в выборы в Румынии

В воскресенье, 18 мая, когда румыны выбирали своего следующего президента, пользователи Telegram в Румынии получили сообщение, отправленное с учетной записи, приписываемой основателю Павлу Дурову.

Вскоре после этого представители Министерства иностранных дел (МИД) осудили “вмешательство” Российской Федерации в избирательный процесс в стране, и это сообщение было подкреплено посольством Франции в Бухаресте.

В воскресенье, 18 мая, пользователи Telegram в Румынии получили такое же сообщение с учетной записи, которую приписывают Павлу Дурову, основателю приложения.

— Правительство Западной Европы связалось с Telegram, попросив нас заставить замолчать консервативные голоса в Румынии накануне сегодняшних президентских выборов, — говорится в сообщении, полученном пользователями Telegram в Румынии.

Далее в сообщении подчеркивается, что Telegram “категорически отказался” от этой просьбы.

— Вы не можете защищать демократию, разрушая ее. Вы не можете бороться с вмешательством в выборы, вмешиваясь в выборы. Либо у вас есть свобода слова и честные выборы — либо нет. И румынский народ заслуживает и то, и другое, — добавляется в послании.

Основатель Telegram Павел Дуров, который родился в Российской Федерации, был арестован в 2024 году французскими властями и находился под следствием за преступную деятельность в основанном им приложении для обмена сообщениями.

В то же время приложение известно распространением прокремлевских и экстремистских нарративов и дезинформации через различные каналы.

Симион говорит о победе на выборах в Румынии

Во время подсчета голосов пророссийский кандидат Джордже Симион решил заявить о своей победе на выборах, игнорируя данные экзитполов и официальных подсчетов.

— Я новый президент Румынии, — написал он.

Впрочем судя по официальным результатам, победу, несмотря на заявления Симиона, получает прозападный кандидат Дан.

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