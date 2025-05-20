Сіміон обіцяє продовжувати боротьбу після поразки на виборах у Румунії

Лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, який програв у другому турі президентських виборів в Румунії прозахідному політику Нікушору Дану, заявив, що залишиться на політичній арені, незважаючи на поразку.

Про це він сказав у відеозверненні, повідомляє HotNews.

Заява Сіміона після поразки на виборах у Румунії

Сіміон запевнив, що продовжить свою діяльність “з честю, рішучістю та енергією” заради понад 5 млн румунів, які за нього проголосували, закликавши своїх прихильників приєднатися до AUR.

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– Ви відповіли на заклик, і тому я прошу вас не полишати боротьбу. Я бачив тривожні кадри, де ви плачете, ріжете свої паспорти. Ми не повинні різати свої паспорти, але ми повинні боротися за Румунію від щирого серця. Я закликаю вас перемогти ворога через любов, приєднатися до руху за суверенітет, взяти участь у цій боротьбі. Це лише битва, ми не програли війну, – сказав він.

Щодо підозр у фальсифікації виборів, Сіміон зауважив, що суттєвих сигналів наразі немає, але якщо надходитимуть скарги від виборців, пообіцяв вжити необхідних заходів.

За результатами другого туру президентських виборів у Румунії, що відбувся у неділю, 18 травня, після обробки понад 99,92% бюлетенів Нікушор Дан отримав 53,7%, а Джордже Сіміон – 46,3%.

Джерело: HotNews

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