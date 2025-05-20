Выборы в Румынии: Симион просит суд аннулировать их результаты

Лидер Альянса за Союз румын Джордж Симион, который уступил победу Никушору Дану во втором туре президентских выборов, обратился в Конституционный суд Румынии с требованием аннулировать результаты голосования. Ранее политик публично признал поражение.

Симион требует отменить результаты выборов

— Я официально прошу Конституционный суд отменить выборы президента Румынии (май 2025 г.). По тем же причинам, по которым декабрьские выборы были отменены: внешнее вмешательство со стороны государственных и негосударственных субъектов. На этот раз подтверждено доказательствами! Ни Франция, ни Молдова, ни кто-либо другой не имеет права вмешиваться в выборы другого государства. Всем румынам: срочно обратитесь в Конституционный суд с требованием отменить этот фарс, — написал Симион в сети X.

После подсчета всех бюллетеней стало известно, что победу одержал действующий мэр Бухареста и сторонник европейского курса Никушор Дан. Он набрал 53,60% голосов избирателей.

В воскресенье Джордж Симион поздравил Никушора Дана с победой. Он объяснил этот шаг стремлением избежать кровопролития, которое могло бы стать следствием политического напряжения.

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Напомним, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров недавно сделал громкое заявление: по его словам, французская разведка якобы пыталась вмешаться во внутриполитическую ситуацию в Румынии.

Он сказал, что “правительство одной из западноевропейских стран” обращалось к Telegram с просьбой “заблокировать консервативные голоса в Румынии накануне сегодняшних президентских выборов”.

Главное управление внешней безопасности Франции (DGSE) опровергло эти утверждения.

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