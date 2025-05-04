Президентские выборы в Румынии: тест для демократии и последствия для Украины

4 мая в Румынии пройдет первый тур президентских выборов и местные выборы в отдельных административно-территориальных единицах. Однако уже в пятницу, 2 мая, избирательные участки откроются за рубежом. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что правительство будет принимать меры, чтобы не допустить манипулирования соцсетями в пользу одного из кандидатов.

6 декабря 2024 года, за два дня до второго тура выборов президента, Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура из-за скандала вокруг кампании Кэлина Джорджеску. Сам кандидат назвал решение суда официозным государственным переворотом. В то же время еще 3 декабря тот же Конституционный суд вынес решение о признании результатов первого тура действительными.

Сам Кэлин Джорджеску довольно резкий в своих высказываниях относительно Украины. Он заявлял, что “Украина — вымышленное государство” и что нас якобы ждет неизбежное разделение между государствами-соседями.

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Выборы в Румынии — дата и список кандидатов

Предвыборная кампания началась 4 апреля и продлится до 3 мая. Первый тур выборов в Румынии состоится в воскресенье, 4 мая. Второй тур, при необходимости, — 18 мая.

В пятницу, 2 мая, в 7:00 по местному времени начнется первый день голосования за рубежом. Румыны за рубежом могут голосовать в течение трех дней: 2, 3 и 4 мая с 7:00 до 21:00 (по местному времени).

В избирательных бюллетенях — 11 кандидатов:

Джордже Симион (Альянс за единство румын); Крин Антонеску (Избирательный альянс Румынии); Элена Ласкони (Союз спасения Румынии); Кристиан Терхеш (Румынская национальная консервативная партия); Лавиния Шандру (Социал-либеральная гуманистическая партия); Виктор Понта (независимый кандидат); Себастьян Попеску (партия Новая Румыния); Сильвиу Предою (партия Лига национального действия); Джон Ион Бану (независимый кандидат); Даниэль Фунериу (независимый кандидат); Никушор Дан (независимый кандидат).

В прошлогодней президентской гонке приняли участие следующие кандидаты: Мирче Дан Джоане, Кэлин Джорджеску, Хунор Келемен, Николае Чуке, Марчел Чолаку, Елена Ласкони, Джордже Симион, Кристиан Терхеш, Сильвиу Предой, Кристиан Дяконеску, Людовик Орбан и Анна Бирчал.

Элене Ласкони удалось выйти во второй тур вместе с независимым кандидатом Кэлином Джорджеску. Однако результаты выборов аннулировал Конституционный суд.

Не позднее 9 мая Конституционный суд Румынии должен обнародовать имена двух кандидатов, которые примут участие во втором туре голосования, а также дату выборов.

В случае второго тура голосование за рубежом также будет происходить в течение трех дней: 16 мая, 17 мая и 18 мая с 7:00 до 21:00 по местному времени.

22 мая ЦИК подает протокол результатов голосования в стране и за рубежом в Конституционный суд. После получения материалов и рассмотрения ходатайств об аннулировании выборов из-за фальсификации Конституционный суд утверждает результаты и публикует их в Официальном вестнике.

Президентские рейтинги в Румынии

По данным опроса, проведенного 26-28 марта 2025 года независимым агентством MKOR, Джордже Симион лидирует в голосовании по итогам первого тура президентских выборов, однако во втором туре он проигрывает Никушору Дану и Крину Антонеску. 16,2% респондентов заявили, что не знают, за кого бы проголосовали.

В сценариях, проверенных для второго тура, Джордже Симион проигрывает Никушору Дану (35% против 31%) и Крину Антонеску (33% против 31%), а в соревновании с ультраправым Виктором Понтой результат — ничья (30%-30%). В случае поединка с Еленой Ласкони разница между двумя кандидатами минимальна (31%-30%).

Джорджа Симиона поддерживают преимущественно люди из сельской местности с низким доходом и средним образованием. Никушор Дан популярен среди городских избирателей со средним и высоким доходом и высшим образованием. Крин Антонеску имеет сбалансированную социально-демографическую базу, значительную поддержку в городских районах и электорат со средним и высоким уровнем доходов.

Виктора Понта поддерживают в основном городские избиратели со средним доходом и средним образованием. Елену Ласкони больше поддерживают жители городов со средним и высоким доходом и высшим образованием.

Крин Антонеску — центрист, поддерживает Евросоюз и НАТО, обещает сохранить прозападный курс Румынии, выступает за увеличение оборонного бюджета и поддержку Украины.

Никушор Дан поддерживает Украину, выступает за цифровую трансформацию и европейские ценности.

Елена Ласкони выступает за права женщин.

Джордже Симион

Правоконсервативный лидер партии Альянс за союз румын (AUR) Джордже Симион говорит, что является естественным союзником Республиканской партии США. В случае победы на президентских выборах 38-летний Симион пообещал назначить Кэлина Джорджеску главой правительства. У президента Румынии есть полномочия предложить кандидатура на должность премьер-министра, но утвердить ее должен парламент.

В нынешнем составе парламента AUR находится в оппозиции, тогда как СДП (Социал-демократическая партия) и НЛП (Национальная либеральная партия) входят в коалицию. Антонеску является их общим кандидатом.

Альянс за союз румын является социально-консервативной партией с ирредентистскими взглядами на восстановление Великой Румынии, из-за чего возрастает вероятность потенциальных территориальных споров с Украиной, Молдовой и Болгарией, пишет Politico. Отрицая свою пророссийскость, Симион хочет прекратить военную помощь Украине.

Виктор Понта

Экс-премьер Румынии Виктор Понта заявил, что в случае избрания президентом хочет прекратить экспорт украинского зерна через румынскую территорию, чтобы защитить местных фермеров. Так, за три года войны Украина экспортировала почти 30 млн тонн зерна через румынский порт Констанца.

В то же время Виктор Понта будет поддерживать транзит оружия для Украины и обучение украинских пилотов.

Факты ICTV расспросили политического аналитика Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Марианну Присяжнюк о том, почему результаты выборов в Румынии важны для Украины и к чему готовиться по их итогам.

Существует ли угроза пророссийских настроений среди кандидатов

По словам эксперта, Румыния — это постоянный плацдарм российского влияния, который становится особенно заметным во время выборов. В контексте этой страны важным является фактор Молдовы, который играет роль катализатора, поэтому не зря националистические политические проекты часто эксплуатируют тему объединения с Молдовой в токсичном формате и другие исторические нарративы, связанные с этой темой.

На этой линии Москва традиционно тестирует эффективность информационных вмешательств, и неоднократно то, что разворачивалось в контексте Молдовы и Румынии, перекочевывало в украинский контекст, отмечает Марианна Присяжнюк.

— Поэтому молдовско-румынское направление — это зона повышенной турбулентности, где Россия не просто выполняет текущую задачу, но и тестирует методы для дальнейшего использования против Украины. Поэтому мы имеем дело не с “новой волной” вмешательства, а с хорошо знакомым фоном, который просто меняет форму и интенсивность, — говорит аналитик.

Почему популярен Джордже Симион

Правоконсервативный Джордже Симион и его партия уверенно и последовательно наращивают свои позиции с 2019 года. AUR удалось мобилизовать антивакцинаторские настроения в свою пользу и в нужный момент направить эту массу на избирательные участки в поддержку собственных лозунгов. Однако сами лозунги — как и действия Симиона — не такие уж и последовательные, как рост его рейтинга, говорит Марианна Присяжнюк.

Симион умело мимикрирует под повестку дня и под настроения текущего момента. В последние годы в его политическом арсенале были самые разнообразные методы — от языка вражды в отношении венгерского нацменьшинства, что является болезненным и старым вопросом для самой Румынии, до атак на украинцев, что стало чувствительной темой для Украины после 2022 года. И вплоть до запуска кампаний под “руководством” Влада Цепеша (граф Дракула, — Ред.) и других исторических фигур, которых AUR пытается интегрировать в современный политический миф.

Если взглянуть на правый кластер кандидатов в контексте выборов 2024-2025 годов, то Симион и Джорджеску (который вышел во второй тур в прошлом году, но в этот раз не участвует) почти не отличаются по содержанию предвыборной риторики. Отличается лишь степень эмоциональности, отмечает аналитик.

Более того, не слишком отличается от них и нарратив независимого кандидата — бывшего лидера социал-демократов и бывшего премьера Виктора Понты (его, кстати, приехал поддержать даже младший Трамп).

— Итак, эти три фигуры вполне можно рассматривать как представителей правого спектра, которые эксплуатируют суверенистский, националистический и религиозный нарратив — каждый в своей степени, каждый ориентируясь на собственную электоральную группу, — говорит Марианна Присяжнюк.

Насколько РФ может повлиять на румынский политический процесс

По словам аналитика Марианны Присяжнюк, здесь недостаточно говорить только о российских нарративах, критически важно понимать сеть агентов влияния и сеть распространения такого контента.

То, что мы наблюдаем в румынском информационном пространстве, — лишь небольшая видимая часть, которая максимум может быть отправной точкой для анализа.

Есть ли в румынском обществе усталость от поддержки Украины

По словам Марианны Присяжнюк, на этом этапе Украина еще способна контролировать ситуацию коммуникационно. Старые месседжи о так называемой угрозе для всей Европы больше не работают. Откровенные заявления о российской агрессии также уже не вызывают того резонанса, что раньше.

— Речь идет не об усталости — потому что я сразу представляю себе реакцию украинских читателей, для которых жизнь в окопе или укрытии — ежедневная реальность, и такой аргумент звучит по меньшей мере неуместно. Если мы действительно стремимся достичь взаимопонимания с нашими соседями, особенно с румынами — а большинство из них готовы разделить с Украиной определенные риски, — наша ответственность заключается в том, чтобы подобрать к ним ключ, — говорит Марианна Присяжнюк.

Она отмечает, что Украине нужна коммуникация, которая сохранит унисон в двусторонних отношениях, даже в самые сложные моменты. Это непростая задача. Но и сам регион Румынии и Молдовы остается пока крайне недооцененным и коммуникационно недоработанным.

Есть ли риск изменения внешнеполитического курса Румынии

По мнению политика, результат президентских выборов в Румынии вряд ли станет триггером для структурной подмены евроатлантического курса на условный суверенизм.

Однако в истории современной Румынии уже были прецеденты конституционного кризиса между президентом и правительством, когда фактически весь государственный аппарат оказался заблокированным. Это произошло при премьерстве Виктора Понты.

Тогда Понта, вместе с Крином Антонеску — нынешним кандидатом от коалиции социал-демократов, национал-либералов и Демократического союза венгров Румынии — удалось добиться импичмента президента Траяна Бэсеску, и Антонеску временно исполнял обязанности главы государства.

— Я не думаю, что этот сценарий повторится в той же форме, но следует четко осознавать: если такая политическая цель будет — средства для ее реализации найдутся. И ограниченные полномочия президента в Румынии не станут помехой, если будет политическая воля изменить баланс сил, — отмечает Марианна Присяжнюк.

Позиция Румынии в отношении Украины на уровне ЕС

В случае переориентации внутренней политики Румынии относительно европейской интеграции Украины риском для нас могут быть не деструктивные действия, а молчаливая инерция, то есть “венгерский синдром” в новой обертке: формально — поддержка, но на практике — блокирование решений, затягивание согласований, “забота о меньшинстве” или церковный вопрос, который сейчас очень активно педалируется, говорит Марианна Присяжнюк.

И все это будет подаваться под соусом “защиты национальных интересов”. Это может быть худшим сценарием.

Отличается ли влияние пророссийских сил в Румынии от влияния в Венгрии и Словакии

По мнению Марианны Присяжнюк, влияние пророссийских сил в Румынии очень отличается от того, что мы видим в Венгрии или Словакии.

Во-первых, Кремль в Румынии работает не в лоб, а в обход, через квазимессианство, конспирологию и заигрывание с архетипами национальной самоидентичности, подчеркивая принципы национального суверенитета.

Во-вторых, Россия инструментализирует свой исторический контекст к 80-летию Дня победы — особым является румыно-молдавское направление, потому что в результате Ясско-Кишиневской операции была оторвана от Румынии Бессарабия — нынешняя Республика Молдова.

— Поэтому представьте себе, если в этом контексте еще и разыгрывать карту национализма, то есть тему воссоединения румыноязычного пространства, — подчеркивает Марианна Присяжнюк.

В-третьих, это старые элиты, для которых Россия является единственным трамплином возвращения в большую политическую жизнь.

Если сравнить, Венгрия — это все же фронтальный союзник Кремля в пределах ЕС, и России это очень выгодно. Словакия — новая исполнительная площадка, а Румыния — это страна с потенциалом для заражения, хотя присутствие пророссийской сети — явление не новое и тянется еще с коммунистических времен, когда Россия фактически выстраивала систему власти.

Однако сегодня пророссийские нарративы в Румынии распространяются не напрямую, а через ретрансляцию антизападных месседжей, религиозный символизм, мифологичность, нагнетание реваншизма и тому подобное.

— Особенность Румынии — это многослойная гибридизация месседжей: от Джорджеску, выступающего мессианином, до Симиона, бьющего по идентичности, и до Понты, который условно завтра скажет, что надо дружить со всеми, — подытожила аналитик Марианна Присяжнюк.

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