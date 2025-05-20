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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Вибори у Румунії: Джордж Сіміон просить суд анулювати їх результати

Джордже Сіміон
Фото: Depositphotos

Лідер Альянсу за Союз румунів Джордж Сіміон, який поступився перемогою Нікушору Дану у другому турі президентських виборів, звернувся до Конституційного суду Румунії з вимогою анулювати результати голосування. Раніше політик публічно визнав поразку.

Сіміон вимагає скасувати результати виборів

 – Я офіційно прошу Конституційний суд скасувати вибори президента Румунії (травень 2025 р.). З тих самих причин, з яких грудневі вибори було скасовано: зовнішнє втручання з боку державних і недержавних суб’єктів. Цього разу доведено доказами! Ні Франція, ні Молдова, ні будь-хто інший не має права втручатися у вибори іншої держави. Усім румунам: терміново зверніться до Конституційного суду з вимогою скасувати цей фарс, – написав Сіміон у мережі X.

Після підрахунку всіх бюлетенів стало відомо, що перемогу здобув чинний мер Бухареста та прихильник європейського курсу Нікушор Дан. Він набрав 53,60% голосів виборців.

У неділю Джордж Сіміон привітав Нікушора Дана з перемогою. Він пояснив цей крок прагненням уникнути кровопролиття, яке могло б стати наслідком політичної напруги.

Зараз дивляться

Нагадаємо, засновник месенджера Telegram Павло Дуров нещодавно зробив гучну заяву: за його словами, французька розвідка нібито намагалася втрутитися у внутрішньополітичну ситуацію в Румунії.

Він сказав, що “уряд однієї із західноєвропейських країн” звертався до Telegram із проханням “заблокувати консервативні голоси в Румунії напередодні сьогоднішніх президентських виборів”.

Головне управління зовнішньої безпеки Франції (DGSE) спростувало ці твердження.

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