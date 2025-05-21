Букеровская премия 2025: историческая победа автора и переводчицы из Индии

Индийский автор Бану Муштак и переводчица Дипа Басти стали лауреатами Букеровской премии 2025 за сборник Heart Lamp — первую в истории премии книгу короткой прозы, получившую главную награду.

Победительниц объявили 20 мая на церемонии в лондонском Tate Modern, сообщается на сайте премии.

Кто получил Букеровскую премию 2025 года

Победивший сборник состоит из 12 рассказов, написанных между 1990 и 2023 годами. В центре — жизнь женщин и девочек в патриархальных общинах южной Индии.

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Бану Муштак — не только писательница, но и адвокат и активистка, которая борется за права женщин. В своем творчестве она поднимает темы религиозного и кастового угнетения, социального неравенства, женского достоинства и стойкости. Это первая ее книга, переведенная на английский, и первое произведение на языке каннада, получившее Букера.

Переводчица из южной Индии Дипа Басти назвала свой подход в работе со сборником Heart Lamp “переводом с акцентом”. По ее словам, она пыталась передать ритм, юмор и глубину оригинала. Басти стала первой индийской переводчицей, которая получила премию. Работа над Heart Lamp также была отмечена наградой PEN Translates.

— Это действительно что-то новое для англоязычного читателя. Смелый перевод, создающий новые текстуры в языке, истории о женской жизни, вере, власти, угнетении и достоинстве. Именно эта книга сразу пленила нас, — заявил председатель жюри Макс Портер.

Денежное вознаграждение в размере £50 тыс. ($63,5 тыс.) традиционно делится между автором и переводчицей. Впервые в истории премии награду также получило независимое британское издательство And Other Stories, издавшее сборник.

Напомним, что в нынешнем шорт-листе Букеровской премии оказались шесть книг — пять романов и Heart Lamp как единый сборник. Для каждого финалиста это был первый выход в короткий список Букера, а произведения охватывали семь стран и пять языков, в том числе французский, японский, итальянский и каннада. Все книги были изданы независимыми издательствами.

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