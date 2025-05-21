Букерівська премія 2025: історична перемога авторки та перекладачки з Індії

Індійська авторка Бану Муштак та перекладачка Діпа Басті стали лауреатками Букерівської премії 2025 за збірку Heart Lamp – першу в історії премії книжку короткої прози, що отримала головну нагороду.

Переможниць оголосили 20 травня на церемонії в лондонському Tate Modern, повідомляється на сайті премії.

Хто отримав Букерівську премію 2025

Збірка, що перемогла, складається з 12 оповідань, написаних між 1990 і 2023 роками. У центрі – життя жінок і дівчат у патріархальних громадах південної Індії.

Зараз дивляться

Бану Муштак – не лише письменниця, а й адвокатка та активістка, що бореться за права жінок. У своїй творчості вона порушує теми релігійного та кастового гноблення, соціальної нерівності, жіночої гідності й стійкості. Це перша її книжка, перекладена англійською, і перший твір мовою каннада, що здобув Букера.

Перекладачка з південної Індії Діпа Басті назвала свій підхід у роботі зі збіркою Heart Lamp “перекладом з акцентом”. За її словами, вона намагалася передати ритм, гумор і глибину оригіналу. Басті стала першою індійською перекладачкою, яка отримала премію. Робота над Heart Lamp також була відзначена нагородою PEN Translates.

– Це справді щось нове для англомовного читача. Сміливий переклад, що створює нові текстури в мові, історії про жіноче життя, віру, владу, пригнічення й гідність. Саме ця книга одразу полонила нас, – заявив голова журі Макс Портер.

Грошова винагорода в розмірі £50 тис. ($63,5 тис.) традиційно ділиться між авторкою та перекладачкою. Вперше в історії премії нагороду також отримало незалежне британське видавництво And Other Stories, що видало збірку.

Нагадаємо, що у цьогорічному шортлісті Букерівської премії опинилися шість книжок — п’ять романів і Heart Lamp як єдина збірка. Для кожного фіналіста це був перший вихід у короткий список Букера, а твори охоплювали сім країн і п’ять мов, зокрема французьку, японську, італійську та каннада. Усі книжки були видані незалежними видавництвами.