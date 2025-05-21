РФ перестраивается такими темпами, что может стать для НАТО проблемой — Рютте

Россия перестраивается в военном плане такими темпами, что через некоторое время сможет что-то сделать, например, напасть на страны НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Брюсселе.

Реакция НАТО на наращивание войск РФ возле границ Финляндии

Журналисты спросили у Рютте о том, как НАТО может реагировать на зафиксированное в последнее время наращивание российских сил вблизи от границ Финляндии.

Сейчас смотрят

По словам генерального секретаря, разведки не исключают возможности того, что РФ перестраивается такими темпами в военном плане, что может сделать что-то, имея в виду нападение на страны НАТО.

В частности, россияне производят сейчас боеприпасы на уровне, которого не было за последние десятилетия. Рютте отметил, что в РФ производят в четыре раза больше боеприпасов, чем в государствах НАТО сейчас.

— Они перестраивают армии. Вся их экономика находится на военном положении. Мы имеем из открытых источников, которые сообщают от разведывательных служб, что к 2027 или 2030 году, или к 2032 году они могут быть на таком уровне силы, что могут попробовать что-то глупое, — сказал генсек НАТО.

Рютте утверждает, что НАТО должно убедиться в том, чтобы российский диктатор Владимир Путин осознавал, что если Москва нападет сейчас или в ближайшее время, то реакция Организации Североатлантического договора будет разрушительной.

Генсек НАТО обратил внимание, что необходимо больше тратить на оборону. По его словам, с 2% ВВП на оборону страны НАТО могут обеспечить свою безопасность сегодня и завтра.

Условно говоря, послезавтра НАТО уже придется сделать гораздо больше, чем выделить 2% ВВП. По его мнению, может быть речь о расходах в размере 3% ВВП на оборону.

Кроме того, есть вопрос расходов, связанных с обороной, поскольку страны НАТО должны убедиться, что имеющиеся дороги и железные дороги способны обеспечить логистику.

По мнению Марка Рютте, Российская Федерация действительно упорно работает над тем, чтобы снова стать проблемой для НАТО.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.