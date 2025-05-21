РФ перебудовується такими темпами, що може стати для НАТО проблемою – Рютте

Росія перебудовується у військовому плані такими темпами, що за деякий час зможе щось зробити, наприклад, напасти на країни НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній із президентом Чехії Петром Павелом пресконференції у Брюсселі.

Реакція НАТО на нарощування військ РФ біля кордонів Фінляндії

Журналісти запитали у Рютте про те, як НАТО може реагувати на зафіксоване останнім часом нарощування російських сил поблизу від кордонів Фінляндії.

Зараз дивляться

За словами генерального секретаря, розвідки не виключають можливості того, що РФ перебудовується такими темпами у військовому плані, що може зробити щось, маючи на увазі напад на країни НАТО.

Зокрема, росіяни виробляють наразі боєприпаси на рівні, якого не було за останні десятиліття. Рютте зазначив, що у РФ виробляють учетверо більше боєприпасів, ніж у державах НАТО зараз.

– Вони перебудовують армії. Вся їхня економіка перебуває на воєнному стані. Ми маємо з відкритих джерел, які повідомляють від розвідувальних служб, що до 2027 або 2030 року, або до 2032 року вони можуть бути на такому рівні сили, що можуть спробувати щось дурне, – сказав генсек НАТО.

Рютте стверджує, що НАТО має переконатися в тому, щоб російський диктатор Володимир Путін усвідомлював, що якщо Москва нападе зараз або найближчим часом, то реакція Організації Північноатлантичного договору буде руйнівною.

Генсек НАТО звернув увагу, що необхідно більше витрачати на оборону. За його словами, з 2% ВВП на оборону країни НАТО можуть забезпечити свою безпеку сьогодні та завтра.

Умовно кажучи, післязавтра НАТО вже доведеться зробити набагато більше, ніж виділити 2% ВВП. На його думку, може бути мова про витрати у розмірі 3% ВВП на оборону.

Крім того, є питання витрат, які пов’язані з обороною, оскільки країни НАТО мають переконатися, що наявні дороги та залізниці здатні забезпечити логістику.

На думку Марка Рютте, Російська Федерація дійсно наполегливо працює над тим, щоб знову стати проблемою для НАТО.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.