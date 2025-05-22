Эрдоган не будет баллотироваться в президенты, но хочет изменить Конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не намерен повторно баллотироваться на пост главы государства. Однако он назвал своей главной задачей разработку новой Конституции, которая будет отвечать “современным реалиям”.

Об этом турецкий лидер заявил журналистам после возвращения с неформального саммита Организации тюркских государств, прошедшего в Венгрии, сообщает Anadolu.

Эрдоган хочет разработать новую Конституцию

По мнению Эрдогана, как Турция, так и весь мир находятся в фазе стремительных изменений, тогда как действующая Конституция, принятая в 1982 году после военного переворота 1980-го, потеряла актуальность.

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Он подчеркнул, что основной закон, созданный в условиях, сложившихся после путча, сдерживает развитие страны.

Глава Турции считает, что новый вариант Конституции должен быть результатом инициативы самих граждан, а не продуктом давления военных. Он подчеркнул, что предыдущие конституционные документы создавались под принуждением и не отражали истинной воли народа.

Также Эрдоган отметил, что не стремится к новой Конституции для собственной выгоды, а ради “нашего государства”. При этом он не уточнил, какие именно изменения она должна включать.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года, а его нынешний, третий по счету, президентский срок заканчивается в 2028 году.

Хотя турецкая Конституция ограничивает количество сроков для главы государства до двух, в 2018 году были внесены изменения, которые трансформировали парламентскую модель управления на президентскую.

После этого Министерство юстиции Турции решило, что первый срок Эрдогана не подлежит учету.

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