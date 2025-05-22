Ердоган не балотуватиметься у президенти, однак хоче змінити Конституцію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що не має наміру повторно балотуватися на посаду глави держави. Однак він назвав своїм головним завданням розробку нової Конституції, яка відповідатиме “сучасним реаліям”.

Про це турецький лідер заявив журналістам після повернення з неформального саміту Організації тюркських держав, що пройшов у Угорщині, повідомляє Anadolu.

Ердоган хоче розробити нову Конституцію

На думку Ердогана, як Туреччина, так і увесь світ перебувають у фазі стрімких змін, тоді як чинна Конституція, ухвалена у 1982 році після військового перевороту 1980-го, втратила актуальність.

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Він підкреслив, що основний закон, створений умовах, що були після путчу, стримує розвиток країни.

Глава Туреччини вважає, що новий варіант Конституції має бути результатом ініціативи самих громадян, а не продуктом тиску військових. Він наголосив, що попередні конституційні документи створювались під примусом і не відображали справжньої волі народу.

Також Ердоган зазначив, що не прагне нової Конституції для власної вигоди, а заради “нашої держави”. При цьому він не уточнив, які саме зміни вона має включати.

Нагадаємо, Реджеп Таїп Ердоган займає посаду президента Туреччини з 2014 року, а його нинішній, третій за ліком, президентський термін закінчується у 2028 році.

Хоча турецька Конституція обмежує кількість термінів для глави держави до двох, у 2018 році були внесені зміни, які трансформували парламентську модель управління на президентську.

Після цього Міністерство юстиції Туреччини вирішило, що перший термін Ердогана не підлягає врахуванню.

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