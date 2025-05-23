Из Украины в РФ выехали 70 коллаборационистов в обмен на украинских заложников

Через украинский государственный проект Хочу к своим сегодня в Россию выехали 70 коллаборационистов. В то же время в Украину вернулись десятки гражданских заложников, которые удерживались в РФ.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Хочу к своим: 70 коллаборационистов выехали в РФ

— 23.05.2025 года в рамках государственного проекта Хочу к своим, который реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО, СБУ и уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в РФ выехали 70 коллаборационистов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников из российской неволи, которые годами незаконно удерживались российскими властями, — говорится в сообщении штаба.

Профили 31 коллаборациониста из числа тех, кто сегодня покинул территорию Украины, обнародованы на сайте проекта Хочу к своим с пометкой Выехал/выехала.

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Президент Владимир Зеленский прокомментировал первый этап большого обмена по формуле 1000 на 1000. Он отметил, что Украина включает в списки на обмен также российских диверсантов и коллаборационистов.

По состоянию на 30 апреля на платформе Хочу к своим были обнародованы профили 300 человек, осужденных за коллаборационизм. Они выразили желание переехать в Россию при условии освобождения украинских граждан из российского плена.

На тот момент только один коллаборационист смог воспользоваться возможностью выехать в обмен на возвращение украинского пленного.

Фото: Хочу к своим

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