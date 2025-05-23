70 колаборантів виїхали до РФ в обмін на повернення полонених українців

Через український державний проєкт Хочу к своїм сьогодні до Росії виїхали 70 колаборантів. Водночас в Україну повернулися десятки цивільних заручників, які утримувалися в РФ.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Хочу к своим: 70 колаборантів виїхали до Росії

– 23.05.2025 року в рамках державного проєкту Хочу к своїм, який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до РФ виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою, – йдеться у повідомленні штабу.

Профілі 31 колаборанта з числа тих, хто сьогодні покинув територію України, оприлюднені на сайті проєкту Хочу к своїм з позначкою Виїхав/виїхала.

Зараз дивляться

Президент Володимир Зеленський прокоментував перший етап великого обміну за формулою 1000 на 1000. Він зазначив, що Україна включає до списків на обмін також російських диверсантів та колаборантів.

Станом на 30 квітня на платформі Хочу к своїм було оприлюднено профілі 300 осіб, засуджених за колабораціонізм. Вони висловили бажання переїхати до Росії за умови звільнення українських громадян із російського полону.

На той момент лише один колаборант зміг скористатися можливістю виїхати в обмін на повернення українського полоненого.

Фото: Хочу к своим

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.