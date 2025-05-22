Россию за двое суток атаковали почти 650 дронов, есть попадания в оборонный завод и НПЗ

Россию за двое суток — с 20:00 20 мая до 20:00 22 мая — атаковало 644 ударных дрона. Неспокойно было жителям России по меньшей мере в 13 регионах.

Об этом сообщают Факты ICTV со ссылкой на Минобороны РФ.

Атака дронов на РФ

По данным оккупантов, с 20:00 20 мая до 08:00 22 мая над территорией России вражеская противовоздушная оборона якобы сбила 485 беспилотников. А с утра и до 20:00 22 мая российская ПВО отчиталась об уничтожении 159 украинских беспилотников.

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Мэр Москвы Сергей Собянин только с ночи 22 мая сообщил, что над российской столицей якобы уничтожено более 50 дронов. На местах падения обломков работали экстренные службы.

Из-за атаки дронов ряд аэропортов России не работал. По состоянию на 10 вечера 22 мая временно ограничен взлет и посадка в Домодедово.

Попадание в завод в Туле

По данным Telegram-канала Astra, ударные дроны попали в цех оборонного завода в Туле. Еще три дня назад кремлевский диктатор Владимир Путин награждал сотрудников завода за вклад в создание вооружений.

На этом заводе оккупанты изготавливают РСЗО, авиационные ракеты, тяжелые огнеметные системы и боеприпасы к ним. По данным источников ASTRA в экстренных службах региона, после падения обломков беспилотника цех загорелся. Также пожар произошел на электроподстанции.

Атака на Курскую область

По данным Telegram-канала Пепел, ВСУ якобы ударили ракетами по скоплению военной техники в районе АЗС Роснефть на выезде из Льгова, что на Курщине. Сообщается о трех ударах с интервалом 5-7 минут. Предварительно есть погибшие и пострадавшие российские военнослужащие.

Взрывы в Рязани

По данным Telegram-канала Astra, спутники NASA зафиксировали пожар на территории объекта Роснефти в Рязани. До этого город атаковали БПЛА. Российские Telegram-каналы писали о как минимум 5 сбитых в районе Рязанского НПЗ беспилотниках. Местные власти попросили жителей не распространять в сети информацию об объектах атаки.

По состоянию на 00:50 23 мая сообщается об атаке дронов и взрывах в Московской, Нижегородской, Тульской областях.

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