В Крыму дроны ударили по вражеским складам боеприпасов: есть погибшие военные РФ

Ударные дроны Службы безопасности Украины (СБУ) попали по складам боеприпасов 126 бригады береговой обороны РФ возле Перевального в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает источник в СБУ.

Удар дронов по складам боеприпасов в Крыму

Дроны СБУ 16 мая атаковали склады 126 отдельной гвардейской бригады береговой обороны РФ в селе Перевальное. Там размещались боксы для хранения военной техники, вооружения и горюче-смазочных материалов.

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— На видео видно мощную детонацию и пожары на территории складов врага. Также местные жители сообщают о дыме над территорией самой воинской части. Ситуация настолько серьезная, что россияне даже перекрывали движение по трассе Симферополь –Алушта, которая проходит мимо села Перевальное, – отметил источник в Службе.

Есть информация о погибших российских военных, которые на момент удара находились на складе.

Источник с СБУ отмечает, что Служба продолжает эффективно поражать законные военные цели на территории оккупированного Крыма. Работа над ослаблением военных возможностей российского врага будет продолжаться и в дальнейшем.

Накануне сообщалось о мощных взрывах на российских складах в Крыму. Местные жители о взрывах начали информировать около трех часов ночи. Эхо взрывов было слышно в Севастополе, Ялте, Алуште, Алупке, Гурзуфе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что взрывы — это работа российских военных. По его словам, российская ПВО якобы уничтожила шесть дронов в воздухе над морем.

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