Росію за дві доби атакували майже 650 дронів, є влучання в оборонний завод та НПЗ

Росію за дві доби – з 20:00 20 травня до 20:00 22 травня – атакувало 644 ударні дрони. Неспокійно було жителям Росії щонайменше у 13 регіонах.

Про це повідомляють Факти ICTV із посиланням на Міноборони РФ.

Атака дронів на РФ

За даними окупантів, з 20:00 20 травня до 08:00 22 травня над територією Росії ворожа протиповітряна оборона нібито збила 485 безпілотників. А зранку і до 20:00 22 травня російська ППО відзвітувала про знищення 159 українських безпілотників.

Зараз дивляться

Мер Москви Сергій Собянін лише з ночі 22 травня повідомив, що над російською столицею нібито знищено понад 50 дронів. На місцях падіння уламків працювали екстрені служби.

Через атаку дронів низка аеропортів Росії не працювала. Станом на 10 вечора 22 травня тимчасово обмежено зліт і посадку в Домодєдово.

Влучання у завод у Тулі

За даними Telegram-каналу Astra, ударні дрони влучили у цех оборонного заводу в Тулі. Ще три дні тому кремлівський диктатор Володимир Путін нагороджував співробітників заводу за внесок у створення озброєнь.

На цьому заводі окупанти виготовляють РСЗВ, авіаційні ракети, важкі вогнеметні системи та боєприпасів до них. За даними джерел ASTRA в екстрених службах регіону, після падіння уламків безпілотника цех загорівся. Також пожежа сталася на електропідстанції.

Атака на Курську область

За даними Telegram-каналу Пепел, ЗСУ нібито вдарили ракетами по скупченню військової техніки в районі АЗС Роснефть на виїзді з Льгова, що на Курщині. Повідомляється про три удари з інтервалом 5-7 хвилин. Попередньо є загиблі й постраждалі російські військовослужбовці.

Вибухи в Рязані

За даними Telegram-каналу Astra, супутники NASA зафіксували пожежу на території об’єкта Роснефти в Рязані. До цього місто атакували БПЛА. Російські Telegram-канали писали про щонайменше 5 збитих у районі Рязанського НПЗ безпілотників. Місцева влада попросила жителів не поширювати в мережі інформацію про об’єкти атаки.

Станом на 00:50 23 травня повідомляється про атаку дронів та вибухи у Московській, Нижньогородській, Тульській областях.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.