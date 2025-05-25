Украина будет частью Европы, а “не в лапах Путина” – кандидат в президенты Польши Тшасковский

Кандидат в президенты Польши от партии Гражданская коалиция Рафал Тшасковский однозначно заявил, что выступает за присоединение Украины к НАТО.

— Я предпочитаю, чтобы Путин выбил все свои зубы в Украине, а не в Польше, — сказал он.

Гарантии безопасности

Тшасковский также заявил, что выступает за то, чтобы Украина была частью Европы, а “не в лапах Путина”, поскольку российский диктатор понимает только язык силы, и он не будет продолжать войну, если будут гарантии безопасности.

— Если их не будет, особенно американских, Путин перевооружится и снова нападет. Если он увидит, что мы слабые, есть опасность, что он пойдет дальше, — заявил Тшасковский.

Также он утверждает, что Североатлантический альянс и европейская оборонная способность должны быть усилены.

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Не подписал декларацию

По информации агентства, Тшасковский не подписал декларацию из восьми пунктов, подготовленную Славомиром Менценом, занявшим третье место в первом туре выборов как кандидат от Конфедерации, политики согласились с четырьмя из восьми пунктов декларации.

Вместе с тем, политики согласовали четыре пункта декларации, которую предложил Менцен. Тшасковский заявил, что не позволит отправлять польских солдат в Украину. Он решил не подписывать законы о повышении налогов, а также не согласился на уменьшение доступа к наличности и ужесточение правил владения оружием.

Напомним, что первый тур выборов президента Польши 18 мая завершился со следующими результатами: Тшасковский опередил Навроцкого менее чем на один процент — 31,4 против 29,5%. Второй тур пройдет 1 июня.

Источник: РАР

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