Україна буде частиною Європи, а “не в лапах Путіна” – кандидат у президенти Польщі Тшасковський

Кандидат у президенти Польщі від партії Громадянська коаліція Рафал Тшасковський однозначно заявив, що виступає за приєднання України до НАТО.

– Я вважаю за краще, щоб Путін вибив усі свої зуби в Україні, а не в Польщі, – сказав він.

Гарантії безпеки

Тшасковський також заявив, що виступає за те, щоб Україна була частиною Європи, а “не в лапах Путіна”, оскільки російський диктатор розуміє тільки мову сили, тож він не продовжуватиме війну, якщо будуть гарантії безпеки.

– Якщо їх не буде, особливо американських, Путін переозброїться і знову нападе. Якщо він побачить, що ми слабкі, є небезпека, що він піде далі, – заявив Тшасковський.

Також він стверджує, що Північноатлантичний альянс і європейська оборонна спроможність мають бути посилені.

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Не підписав декларацію

За інформацією агентства, Тшасковський не підписав декларацію з восьми пунктів, підготовлену Славоміром Менценом, який посів третє місце в першому турі виборів як кандидат від Конфедерації, політики погодилися з чотирма з восьми пунктів декларації.

Водночас політики погодили чотири пункти декларації, яку запропонував Менцен. Тшасковський заявив, що не дозволить відправляти польських солдатів в Україну. Він вирішив не підписувати закони про підвищення податків, а також не погодився на зменшення доступу до готівки та посилення правил володіння зброєю.

Нагадаємо, що перший тур виборів президента Польщі 18 травня завершився з такими результатами: Тшасковський випередив Навроцького менш ніж на один відсоток – 31,4 проти 29,5%. Другий тур відбудеться 1 червня.

Джерело: РАР

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