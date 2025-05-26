Первый саммит НАТО для Рютте на посту генсека станет испытанием из-за давления Трампа — СМИ

Продолжается подготовка к предстоящему саммиту Организации Североатлантического договора, который состоится в Гааге, родном городе генсека НАТО Марко Рютте, с 24 по 25 июня.

Как пишет Радио Свобода, он может стать “самым деликатным” саммитом за последние годы.

Подготовка к саммиту НАТО в 2025 году

По словам официальных представителей НАТО, с которыми общались журналисты, Рютте понадобятся все его дипломатические способности для обеспечения успешного саммита.

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Под успехом подразумевается “удовлетворить непредсказуемого” президента США.

Кошмарным сценарием считается повторение саммита НАТО в Брюсселе 2018 года во время первого срока Трампа, когда состоялся жаркий обмен мнениями с тогдашним генсеком Йенсом Столтенбергом.

Позже глава Белого дома пригрозил полностью вывести США из военной организации, если европейские союзники не будут тратить больше средств на оборону.

Сообщается, что Рютте сыграл ключевую роль в убеждении президента Америки в том, что НАТО стоит сохранить. Несмотря на то, что с тех пор в мире многое изменилось, Трамп приедет в Нидерланды с тем же месседжем — тратить больше на оборону.

Предполагается, что он не будет угрожать выходом из НАТО, но захочет видеть четкие результаты. Вероятно, речь идет об обязательствах всех 32 членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП, из которых 3,5% пойдут на “тяжелые цели”, такие как вооружение и артиллерия, а остальные 1,5% будут направлены на киберзащиту и инвестиции в военную мобильность.

Чиновники НАТО все еще обсуждают сроки достижения новой цели по расходам, причем звучат предложения в диапазоне от пяти до десяти лет.

Сокращенный саммит

Чтобы не создавать слишком много поводов для ссор между членами НАТО, саммит сократили с трех дней до двух.

Программа еще не утверждена, но, возможно, в первый день состоится официальный ужин, а во второй — две рабочие сессии: одна из них будет посвящена оборонным расходам, а другая — развитию оборонно-промышленной базы.

Поскольку некоторые европейские союзники заинтересованы в том, чтобы покупать больше японской и южнокорейской оборонной продукции, вполне вероятно, что Австралия, Япония, Новая Зеландия и Южная Корея будут присутствовать на заседании.

Итоговое коммюнике саммита также значительно сократят. Источники издания сказали, что цель состоит в том, чтобы коммюнике состояло только из трех или четырех абзацев. Коммюнике в Вашингтоне 2024 года состояло из 40 пунктов, тогда как в Вильнюсе охватило 90 пунктов.

Членство Украины в НАТО

Нынешний текст может не содержать ни одного прямого упоминания о России и, возможно, даже об Украине, что делает встречу в Гааге очень отличной от недавних саммитов.

В Вашингтоне и Вильнюсе Украина была в повестке дня. Но поскольку Трамп, похоже, исключает членство Украины в НАТО в ближайшее время, один европейский чиновник сказал, что, возможно, было бы лучше вообще не упоминать Украину в декларации пока.

В связи с этим возникает вопрос, будет ли приглашен в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский. Подтверждения его приглашения еще нет, но большинство должностных лиц НАТО считают, что он приедет в конце концов.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна недавно отметил, что было бы “большой стратегической ошибкой”, если бы Зеленский не приехал.

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