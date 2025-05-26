Россия отвергает Ватикан как нейтральную площадку для мирных переговоров — Reuters

Россия не рассматривает Ватикан как серьезное место для мирных переговоров с Украиной, поскольку Святой Престол является центром католицизма и окружен Италией — членом НАТО и ЕС, сообщили Reuters три высокопоставленных российских источника.

РФ не рассматривает Ватикан для переговоров

Ватикан до сих пор публично молчал относительно идеи, поднятой президентом США Дональдом Трампом после разговора с президентом Владимиром Путиным, о том, что Папа Лев XIV может принять переговоры, направленные на прекращение самого смертоносного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

Но на прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что во время телефонного разговора с ней Папа Лев XIV, первый понтифик, родившийся в США, подтвердил свою готовность провести переговоры.

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— Ватикан точно не рассматривается в России как серьезная сила, способная решить такой сложный конфликт, — сказал один высокопоставленный российский источник, знакомый с мнением Кремля на высшем уровне, на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Среди причин, которые назвали три источника, является тот факт, что и Россия, и Украина являются преимущественно православными странами, в то же время Ватикан окружен членом НАТО Италией, которая поддерживала Украину и неоднократно вводила санкции против России.

Российские источники подчеркнули, что большинству высокопоставленных российских чиновников будет очень трудно даже добраться до Ватикана из Москвы, поскольку прямые рейсы были отменены после начала войны 24 февраля 2022 года, а также существует множество санкций Европейского Союза против российских чиновников.

Один из российских чиновников с сарказмом заметил, что единственным местом, лучшим чем Ватикан, была бы Гаага — место расположения Международного уголовного суда (МУС), который выдал ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу заявил, что идея Ватикана как потенциальной арены для мирных переговоров является “немного неэлегантной”, учитывая, что Россия и Украина являются восточно-православными странами.

Русская православная церковь является крупнейшей среди церквей восточного православного исповедания, которое отделилось от западного христианства во время Великой схизмы 1054 года.

По данным Киевского международного института социологии, подавляющее большинство украинцев идентифицируют себя как последователи восточного христианского православия, хотя поддержка нерусской православной церкви Украины резко возросла с начала войны в 2022 году.

Российские источники заявили, что рассматривают Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Катар и Оман как потенциально подходящие места для переговоров.

Путин неоднократно хвалил арабские страны Персидского залива и Турцию за их попытки быть посредниками в прекращении войны.

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