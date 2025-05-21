Папа Лев XIV готов принять в Ватикане следующий раунд переговоров по Украине

Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять в Ватикане следующий раунд переговоров между Украиной и Россией о завершении войны.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони по результатам телефонного разговора с понтификом относительно следующих шагов, которые необходимо сделать для построения справедливого и прочного мира в Украине, сообщается на сайте итальянского правительства.

Переговоры Украины и РФ: следующий раунд может состояться в Ватикане

— Найдя подтверждение у Святейшего Отца готовности провести следующие переговоры между сторонами в Ватикане, премьер-министр выразила глубокую благодарность понтифику за его неизменную преданность делу мира, — говорится в сообщении.

Этот разговор состоялся после телефонных переговоров Мелони с президентом США Дональдом Трампом и другими европейскими лидерами, во время которых премьера Италии попросили подтвердить готовность Святого Престола принять переговоры.

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Папа Римский еще 16 мая предложил Украине и России провести переговоры в Ватикане, когда российский диктатор Владимир Путиным не приехал в Стамбул на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Тогда речь шла именно о прямой встрече двух сторон в Ватикане.

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