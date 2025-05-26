Росія відкидає Ватикан як нейтральний майданчик для мирних перемовин – Reuters

Росія не розглядає Ватикан як серйозне місце для мирних переговорів з Україною, оскільки Святий Престол є центром католицизму та оточений Італією — членом НАТО та ЄС, повідомили Reuters три високопоставлені російські джерела.

РФ не розглядає Ватикан для переговорів

Ватикан досі публічно мовчав щодо ідеї, порушеної президентом США Дональдом Трампом після розмови з президентом Володимиром Путіним, про те, що Папа Лев XIV може прийняти переговори, спрямовані на припинення найсмертоноснішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни.

Та минулого тижня прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що під час телефонної розмови з нею Папа Лев XIV, перший понтифік, який народився в США, підтвердив свою готовність провести переговори.

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– Ватикан точно не розглядається в Росії як серйозна сила, здатна вирішити такий складний конфлікт, — сказало одне високопоставлене російське джерело, знайоме з думкою Кремля на вищому рівні, на умовах анонімності через делікатність питання.

Серед причин, які назвали три джерела, є той факт, що і Росія, і Україна є переважно православними країнами, водночас Ватикан оточений членом НАТО Італією, яка підтримувала Україну та неодноразово запроваджувала санкції проти Росії.

Російські джерела підкреслили, що більшості високопоставлених російських чиновників буде дуже важко навіть дістатися до Ватикану з Москви, оскільки прямі рейси були скасовані після початку війни 24 лютого 2022 року, а також існує безліч санкцій Європейського Союзу проти російських чиновників.

Один із російських чиновників із сарказмом зауважив, що єдиним місцем, кращим за Ватикан, була б Гаага — місце розташування Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у п’ятницю заявив, що ідея Ватикану як потенційної арени для мирних переговорів є “трохи неелегантною”, враховуючи, що Росія та Україна є східно-православними країнами.

Російська православна церква є найбільшою серед церков східного православного сповідання, яке відокремилося від західного християнства під час Великої схизми 1054 року.

За даними Київського міжнародного інституту соціології, переважна більшість українців ідентифікують себе як послідовники східного християнського православ’я, хоча підтримка неросійської православної церкви України різко зросла з початку війни у 2022 році.

Російські джерела заявили, що розглядають Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Катар та Оман як потенційно підхожі місця для переговорів.

Путін неодноразово хвалив арабські країни Перської затоки та Туреччину за їхні спроби бути посередниками у припиненні війни.

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