У Франции есть ракеты MdCN дальностью более 1000 км: получит ли их Украина

На фоне заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность ударов по территории России, в Европе растет внимание к потенциалу мощных ракет, в частности французской MdCN, способной поражать цели на расстоянии более 1000 км.

Об этом пишет Defense Express.

Что известно о крылатой ракете MdCN

В военном арсенале Франции есть высокоточная крылатая ракета MdCN (Missile de Croisière Naval), у которой значительно большая дальность поражения целей, чем у ракет, которые уже поставляли Украине партнеры.

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По разным источникам, MdCN может преодолевать более 1000 км, а некоторые отчеты указывают и на дальность до 1400 км. Вес боевой части ракеты — около 300 кг.

Эта ракета — морская версия хорошо известной SCALP, которую уже получала Украина, но MdCN рассчитана на запуск с кораблей или подводных лодок с использованием вертикальных пусковых установок A70 Sylver высотой около 7 метров.

Заявление Мерца об отмене запрета ударов вглубь РФ

Интерес к MdCN усилился после заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что ограничения на дальность ударов по территории России со стороны Украины отменены не только Германией, но и Великобританией, Францией и США.

Это дало толчок к разговорам о типах вооружения, которые потенциально могут быть переданы Украине и об их эффективности. В частности, обсуждают ракеты Storm Shadow/SCALP и немецкие Taurus, чья официально заявленная дальность достигает 560 км.

Однако реальная дальность их использования часто меньше, ведь ракеты не летят по прямой, а используют сложные маршруты для обхода систем ПВО.

Также важным фактором является доступ к детальным цифровым картам — без них даже самые современные ракеты могут оказаться ограниченными в применении.

Отсутствие наземной платформы для запуска MdCN

Несмотря на характеристики, MdCN пока не передавали Украине. Причина — отсутствие наземной платформы запуска. Требуется создание или адаптация соответствующего оборудования, в частности контейнерных пусковых установок по типу американских Mk 70, которые используются для Tomahawk.

Именно на разработку такого решения ориентирован европейский проект ELSA (European Long-range Strike Approach), предусматривающий создание наземной крылатой ракеты Land Cruise Missile.

Проект ELSA сейчас продвигается медленно, однако уже существуют тестовые стенды и временные решения. Если его реализуют, это может открыть возможности для поставки Украине сверхдальнобойного оружия нового поколения.

Вопрос передачи Украине MdCN, хотя бы в перспективе, может стать предметом серьезных переговоров.

MdCN — одна из самых современных европейских крылатых ракет. Она разработана на базе SCALP и уже стоит на вооружении французских военно-морских сил.

В контексте продолжающейся войны в Украине и новых политических сигналов от стран Запада, потенциал этой ракеты может выйти на новый уровень, особенно если будет создана наземная платформа для запуска и начато более масштабное производство.

Фото: Минобороны Франции

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