Ракеты до 500 км: что изменится на фронте после снятия ограничений

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что союзники Украины сняли ограничения на дальнобойность оружия, которое предоставляют Киеву.

Напомним, что в ноябре 2024 года американский президент Джозеф Байден разрешил Украине наносить удары по России ракетами большой дальности ATACMS. Тогда издание The New York Times со ссылкой на официальных лиц сообщило, что Украина может применять эти ракеты для защиты своих Сил обороны, участвующих в Курской операции.

Также сообщалось, что ограничения на использование дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow/SCALP также сняли Великобритания и Франция, хотя официальной информации от правительств стран не было.

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Факты ICTV узнали, на какое дальнобойное оружие союзники могут снять ограничения и как его использование изменит ход событий на фронте.

Какие дальнобойные ракеты могут передать Украине

Эксперт по вопросам авиационного вооружения и новейших технологий Богдан Долинце считает однозначно положительным решение о снятии ограничений на дальнобойные удары по территории РФ.

По его словам, Украина в первую очередь ожидает от партнеров франко-британские ракеты Storm Shadow/SCALP, дальность которых 300 км. Неофициально сообщалось об использовании этого вооружения по Курской области. Американскими ракетами ATACMS Украина била по вражеским целям на оккупированном Донбассе и в Крыму.

— Если говорить о потенциальном вооружении, то речь идет и об американской реактивной артиллерийской системе HIMARS. Эта система может бить по вражеским объектам на расстоянии до 500 км. Фактов регулярного использования HIMARS для уничтожения российских артиллерийских систем или подразделений на территории Курщины, Брянщины и т.д., мы не встречали. Это может свидетельствовать о наличии каких-то ограничений по использованию именно этого вида вооружения, — отмечает эксперт.

По словам Богдана Долинце, в будущем Украина может получить немецкие дальнобойные ракеты класса воздух-земля Taurus. Таких ракет у Германии может быть до тысячи единиц.

— И, если говорить о них, то они имеют большую дальность полета, чем Storm Shadow или ATACMS, в зависимости от модификации. У Taurus есть модификации до 500 километров, есть модификации и на 300 километров, — говорит авиаэксперт.

Он напомнил, несмотря на то, что на Украину не накладывали ограничений по передаче вооружения, и большинство западных партнеров не передавали нам оружие с дальностью более 300 километров.

— То есть такая позиция об отмене каких-то ограничений на передачу дальнобойного оружия может касаться не только ранее переданного вооружения, но и того оружия, которое могут передать в будущем. И таких видов вооружения на самом деле гораздо больше. Речь может идти и о крылатых ракетах, и об авиационных управляемых ракетах, типа воздух-земля, которые бы позволяли бить по ключевой военной инфраструктуре России, — отметил Богдан Долинце.

Что Украина может поражать на территории РФ

По словам эксперта, дальнобойными ракетами Украина может бить по военно-промышленным заводам, которые изготавливают вооружение для российской армии, по складам с боеприпасами, аэродромам, где находится военная техника, которая регулярно применяется для нанесения ударов по Украине. Силы обороны могут уничтожать вражеские командные центры, пункты запуска Шахедов.

Например, базы или центры управления для запуска ударных дронов типа Шахед/Герань-2 находятся в радиусе 100 км от границ с Украиной.

— На территории России в радиусе 300-500 км есть целый ряд военно-промышленных объектов, в частности аэродромов. Например, аэродром в Белгороде является гражданско-военным, однако регулярно используется российской армией для переброски личного состава, вооружений, боеприпасов и т.д., — говорит Богдан Долинце.

Ракеты Storm Shadow могут попадать по военным объектам врага на территории Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областей и так далее. Ракеты ATACMS могут доставать чуть дальше — до Тульской, Орловской, Воронежской областей. Немецкие ракеты Taurus могут лететь ближе к Московской области.

Как изменится ситуация на поле боя

По словам авиаэксперта, все будет зависеть от ряда факторов, а больше всего от количества ракет, которые нам будут передавать.

— Если речь пойдет о десятках ракет, то какого-то существенного эффекта не стоит ожидать. Если же нам будут передавать сотни ракет, то тогда нанесение ударов по целям в России будет иметь, если не стратегическое, то как минимум тактическое влияние. А это прерывание цепочек поставок для вражеской армии, — отмечает Богдан Долинце.

Стоит заметить, что ракеты Taurus имеют так называемую двойную боевую часть, то есть они могут уничтожать или поражать защищенные склады с боеприпасами, например, или бункерные командные центры. И это тоже существенно повлияет на способность России вести боевые действия на определенных направлениях, потому что теряется управление частью фронта.

Taurus для Украины

Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц и Минобороны неоднократно заявляли, что вообще не рассматривают предоставление Украине ракет Taurus. Новый канцлер Фридрих Мерц говорит, что готов передать Украине эти ракеты, если это будет согласовано с европейскими партнерами.

Политолог, кандидат политических наук, доцент Киевского национального университета им. Т. Шевченко Игорь Рейтерович напомнил, что Мерц еще во время предвыборной кампании высказывался за предоставление Украине ракет Taurus. Поэтому своей позиции Мерц не изменяет.

Кроме того, он хочет вернуть Германии лидерство в Европейском Союзе. А еще Мерц довольно радикально настроен против Российской Федерации.

— Заявление Мерца о ракетах Taurus для Украины — это еще и реакция на варварские террористические удары по территории Украины, которые совершает Россия. Вот Мерц пытается передать сигнал россиянам, что Германия и Европа все видят, и несмотря на достаточно слабую реакцию Дональда Трампа, европейцы будут реагировать иначе, — отмечает Игорь Рейтерович.

По мнению политолога, вполне вероятно Германия готовилась к решению по ракетам Taurus, ведь ранее Берлин засекретил все поставки оружия в Украину.

— Вполне вероятно, это делалось с целью передать дальнобойные ракеты, Украина их использует, а потом, в зависимости от результатов, если они будут положительные, то можно будет официально подтвердить предоставление Taurus, — говорит политический эксперт.

Принуждение РФ к миру

По словам Игоря Рейтеровича, Германия и Европа хотят заставить кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Это так называемое принуждение к миру.

Кстати, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что снятие ограничений на дальнобойность оружия, поставляемого Украине, не будет способствовать мирному процессу.

— То есть Песков понимает, что это как раз есть прямое принуждение к миру. И в данном плане Россия понимает, что либо они действительно садятся за стол переговоров, либо Украина будет получать дальнобойное оружие и бить по РФ, — отметил политолог.

Игорь Рейтерович считает, что именно под ракетным давлением Россия и сядет за стол переговоров, потому что другого языка россияне не понимают.

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