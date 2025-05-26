Франція має ракети MdCN дальністю понад 1000 км: чи отримає їх Україна

На тлі заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про зняття обмежень щодо дальності ударів по території Росії, в Європі зростає увага до потенціалу найпотужніших ракет, зокрема французької MdCN, здатної вражати цілі на відстані понад 1000 км.

Про це пише Defense Express.

Що відомо про крилату ракету MdCN

У військовому арсеналі Франції є високоточна крилата ракета MdCN (Missile de Croisière Naval), яка має значно більшу дальність ураження цілей, ніж ті ракети, які вже постачали Україні її партнери.

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За різними джерелами, MdCN може долати понад 1000 км, а деякі звіти вказують і на дальність до 1400 км. Вага бойової частини ракети – близько 300 кг.

Ця ракета – морська версія відомої SCALP, яку вже отримувала Україна, але MdCN розрахована на запуск з кораблів або підводних човнів із використанням вертикальних пускових установок A70 Sylver висотою близько 7 метрів.

Заява Мерца про скасування заборони на удари вглиб РФ

Інтерес до MdCN посилився після заяви канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що обмеження на дальність ударів по території Росії з боку України скасовані не лише Німеччиною, а й Великою Британією, Францією та США.

Це дало поштовх до розмов про типи озброєння, які потенційно можуть бути передані Україні та про їхню ефективність. Зокрема, обговорюють ракети Storm Shadow / SCALP і німецькі Taurus, чия офіційно заявлена дальність сягає до 560 км.

Проте реальна дальність їх використання часто менша, адже ракети не летять по прямій, а використовують складні маршрути для обходу систем ППО.

Також важливим чинником є доступ до детальних цифрових мап – без них навіть найсучасніші ракети можуть виявитися обмеженими у застосуванні.

Відсутність наземної платформи для запуску MdCN

Попри свої характеристики, MdCN поки не передавали Україні. Причина – відсутність наземної платформи запуску. Потрібне створення або адаптація відповідного обладнання, зокрема контейнерних пускових установок на кшталт американських Mk 70, які використовуються для Tomahawk.

Саме на розробку такого рішення орієнтований європейський проєкт ELSA (European Long-range Strike Approach), що передбачає створення наземної крилатої ракети Land Cruise Missile.

Проєкт ELSA нині просувається повільно, однак уже існують тестові стенди та тимчасові рішення. Якщо його реалізують, це може відкрити можливості для постачання Україні наддалекобійної зброї нового покоління.

Питання передачі Україні MdCN, хоча б у перспективі, може стати предметом серйозних переговорів.

MdCN – одна з найсучасніших європейських крилатих ракет. Вона розроблена на базі SCALP та вже стоїть на озброєнні французьких військово-морських сил.

У контексті триваючої війни в Україні та нових політичних сигналів від країн Заходу, потенціал цієї ракети може вийти на новий рівень, особливо якщо буде створено наземну платформу для запуску та розпочато масштабніше виробництво.

Фото: Міноборони Франції

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