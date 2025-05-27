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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Сибига сообщил, сколько РФ стоит один день войны против Украины

Андрій Сибіга
Фото: УНИАН

Полномасштабная война, которую Российская Федерация ведет против Украины, обходится ей в примерно в $1 млрд ежедневно.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига в интервью изданию Haqqin.

Один день войны обходится России в $1 млрд — Сибига

 — Стоимость одного дня войны для России составляет почти $1 млрд. Сколько благ они смогли бы принести своему народу за эти деньги! А что они делают вместо этого? Сеют смерть! — подчеркнул Сибига.

Глава МИД также сообщил, что при анализе российских ракет, особенно баллистических, было обнаружено, что примерно 30-35% их составляющих произведено в западных странах.

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Это, по словам министра, свидетельствует о том, что Россия не прекращает попыток обходить международные санкции. Такая ситуация, по его мнению, требует введения вторичных санкций в отношении третьих стран, которые помогают Кремлю получать необходимые компоненты.

— Я могу вам точно сказать: санкции работают! Их надо усиливать и закрывать пути, с помощью которых Россия обходит санкции. Иначе мы не сможем остановить Россию, — подчеркнул Сибига.

Напомним, 20 мая Совет Европейского Союза утвердил 17 пакет санкций, которые включают как экономические, так и персональные ограничения. Их цель — ограничить доступ России к критически важным военным технологиям и источникам энергетических доходов, используемых для ведения войны.

В новый пакет входят, в частности, санкции против так называемого теневого флота российских танкеров, компаний-операторов этих судов, а также против крупнейшей нефтедобывающей компании РФ.

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Андрій Сибіга, Война в Украине, МИД, Санкції проти Росії
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